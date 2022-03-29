Потерявшие работу из-за кризиса могут получить деньги по соцконтракту упрощенно. За что придется отчитаться?

Что такое социальный контракт?

Это соглашение между человеком и органами соцподдержки. Гражданин, попавший в трудную жизненную ситуацию, обязуется ситуацию исправить, а соцзащита — помочь ему в этом.



А какая ситуация считается трудной?

В законе нет определения трудной жизненной ситуации, однако есть описание людей, которые могут рассчитывать на получение государственной социальной помощи, в том числе и в рамках соцконтракта. Это семьи или одинокие люди, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума по независящим от человека причинам. Прожиточный минимум в среднем по России в 2022 году составляет 12 654 рубля. Пару недель назад Владимир Путин заявил, что в скором времени прожиточный минимум вырастет, но пока новую сумму не называли.

По общему правилу среднедушевой доход рассчитывается на основе доходов всех членов семьи за три последних месяца. Для тех, кто остался без работы после 1 марта 2022 года, устанавливается исключение — их трудовой заработок до увольнения учитываться не будет.

