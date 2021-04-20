Новосибирский банкир-миллиардер выиграл суд у Youtube и Google. В чем суть дела?

Банкир Игорь Ким выиграл в новосибирском арбитраже иск к YouTube и Google
Долларовый миллиардер Игорь Ким выиграл суд с компаниями YouTube LLC и Google LLC. Суд принял решение вчера, 19 апреля, сообщается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.
Суд признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию фразы в ролике под названием «Игорь Ким. Финансовая пирамида. Ландомат и Экспобанк».
Как следует из документов на сайте суда, Игорь Ким обратился в суд из-за этого ролика, опубликованного на YouTube. В нем неизвестный автор говорит о работе Экспобанка, а самого Игоря Кима подозревают в создании финансовой пирамиды и выведении средств за рубеж.
Игоря Кима возмутили шесть фраз из видео, говорится на сайте суда. В них Экспобанк называют «банком-пылесосом», также говорится о «крыше» Игоря Кима в правительстве страны:
— Средневековые пираты зачастую грабили чужие корабли с позволения монарших особ своих стран. Наверное, Игорь Ким тоже имеет надежные прикрытия во властных структурах. В противном случае, с такими аппетитами не долго бы продержался на плаву. Не он один в банковском море промышляет. Покровителями Кима называют сенатора Дмитрия Саблина, заместителя главы организации «Боевое братство» и олигарха Романа Абрамовича. Именно поэтому Игоря Кима могут не трогать, не забывает делиться награбленным? — цитируют фразы из ролика в определении суда.
Все эти утверждения и сведения суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Игоря Кима. Решение суда ещё не вступило в законную силу.
Сейчас ролик недоступен на Youtube.
Игорь Ким родился в Казахстане, окончил НГУ. В начале 1990-х занимался оптовой торговлей бытовой техникой, деньги вложил в банковский бизнес. По данным сервиса «Контур.Фокус», сейчас Игорь Ким владеет 76,4% акций Экспобанка. Также является учредителем строительной группы «Астон», благотворительного фонда «Паллада», ООО «Альянс Консалтинг» и других компаний.
Дважды входил в сотню самых богатых людей по данным журнала Forbes Russia — в 2009 ($0,4 млрд) и 2011 годах ($0,5 млрд).
В декабре прошлого года стало известно, что Игорь Ким выкупит акции одного из старейших застройщиков Новосибирска, «Строительный трест № 43». Пять лет назад он также приобрел банк в Сербии.
Летом 2020 года новосибирский депутат Юрий Шпаков тоже судился Google — тогда он подал иск к 11 компаниям и СМИ, в том числе к «Мэйл.ру», «Пикабу», «Рамблер интернет холдинг», «Яндексу» и «Телеканалу 360», «Медианьюс», «Издательскому дому «Байкал24«». Третьими лицами в деле выступали Instagram, Facebook и YouTube.
Юрий Шпаков был недоволен тем, что в интернете распространялось видео, как он ругается с сотрудником ГИБДД, но проиграл дело.