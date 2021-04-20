Новосибирский банкир-миллиардер выиграл суд у Youtube и Google. В чем суть дела?

Игоря Кима возмутили шесть фраз из видео, говорится на сайте суда. В них Экспобанк называют «банком-пылесосом», также говорится о «крыше» Игоря Кима в правительстве страны:

— Средневековые пираты зачастую грабили чужие корабли с позволения монарших особ своих стран. Наверное, Игорь Ким тоже имеет надежные прикрытия во властных структурах. В противном случае, с такими аппетитами не долго бы продержался на плаву. Не он один в банковском море промышляет. Покровителями Кима называют сенатора Дмитрия Саблина, заместителя главы организации «Боевое братство» и олигарха Романа Абрамовича. Именно поэтому Игоря Кима могут не трогать, не забывает делиться награбленным? — цитируют фразы из ролика в определении суда.

Все эти утверждения и сведения суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Игоря Кима. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

Сейчас ролик недоступен на Youtube.

Игорь Ким родился в Казахстане, окончил НГУ. В начале 1990-х занимался оптовой торговлей бытовой техникой, деньги вложил в банковский бизнес. По данным сервиса «Контур.Фокус», сейчас Игорь Ким владеет 76,4% акций Экспобанка. Также является учредителем строительной группы «Астон», благотворительного фонда «Паллада», ООО «Альянс Консалтинг» и других компаний.