Порывы до 23 м/с: на Новосибирск надвигается ураган и леденящий холод — когда он придет

Новосибирцам стоит подготовиться к урагану — на город идет очень сильный ветер и похолодание. Об этом предупредили новосибирские синоптики.
— Приходит южный циклон с сильным ветром. Осадков будет немного в ближайшие три дня, ожидаем понижение температуры, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — По области ожидаем понижение в ближайшие двое суток по ночам до -5 градусов.
Завтра, 21 октября ночью +3...+5 градусов, днем небольшие осадки +8...+10 градусов с понижением к вечеру. Ветер южный с переходом на западный в темное время суток 4–9 м/с, в светлое 10–15 м/с, местами порывы до 23 м/с. По Новосибирской области порывы могут достигать 25 м/с.
В воскресенье, 22 октября, в ночные часы небольшой дождь 0...+2 градусов, в дневные часы преимущественно без осадков +6...+8 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 10–15 м/с, местами порывы до 23 м/с, днем 6–11 м/с.
23 октября, в понедельник, временами дождь. Ночью +4...+6 градусов, днем +4...+6 градусов с понижением к вечеру. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный, ожидается 8–13 м/с, местами с порывами до 18 м/с.
В Новосибирске в ноябре возможно сильное похолодание и обильные снегопады. При этом первая половина месяца будет относительно теплой. Рассказываем, какой прогноз составили популярные сервисы.