Три дня тепла. Осенний холод в Новосибирске сменит потепление до +15 градусов — прогноз на неделю

В Новосибирске в начале рабочей неделе еще сохранится холодная осенняя погода, но в середине выглянет солнце и потеплеет до +15 градусов. Правда, это ненадолго, на выходных погода снова изменится. НГС изучил данные трех популярных сервисов, чтобы понять, чего ждать новосибирцам. Придется часто смотреть прогноз и не забывать брать с собой зонтик.
По данным Gismeteo, со вторника в город придет потепление, дневная температура в течение недели составит от +9 до +14 градусов. Но в пятницу снова похолодает. Этот день станет самым холодным, по соотношению ночных и дневных температур, а самыми теплыми будут среда и четверг. В ночные часы на неделе температура может опуститься до +2 градусов. Специалисты ожидают преимущественно пасмурную погоду, но во вторник, субботу и воскресенье возможны осадки.
Специалисты «Яндекс.Погоды» также ожидают потепление со вторника, но похолодание на выходных. В дневные часы на протяжении всей недели температура будет от +8 до +15 градусов. Теплее всего должно быть в четверг, а холоднее всего — в субботу. Синоптики ожидают преимущественно пасмурную погоду, но во вторник может пойти дождь.
Прогноз World Weather, также совпадает: потепление придет во вторник, а в пятницу начнет холодать. Дневная температура всю неделю будет от +7 до +13 градусов. Теплую погоду ожидают во вторник, среду и четверг, а наиболее холодную — в воскресенье. Синоптики прогнозируют, что за окном будет преимущественно пасмурно, дождь специалисты не ожидают, зато в четверг будет ясная погода.
Недавно НГС изучил прогноз погоды на ноябрь трех сервисов, жителей города ждет сильное похолодание и обильные снегопады.