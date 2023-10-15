Три дня тепла. Осенний холод в Новосибирске сменит потепление до +15 градусов — прогноз на неделю

По данным Gismeteo, со вторника в город придет потепление, дневная температура в течение недели составит от +9 до +14 градусов. Но в пятницу снова похолодает. Этот день станет самым холодным, по соотношению ночных и дневных температур, а самыми теплыми будут среда и четверг. В ночные часы на неделе температура может опуститься до +2 градусов. Специалисты ожидают преимущественно пасмурную погоду, но во вторник, субботу и воскресенье возможны осадки.