Пришел из Карасука: почему на Новосибирск обрушился град и ждать ли его снова — объясняют синоптики

Сильный град, который обрушился на Новосибирск вечером 4 сентября, сформировался в районах Карасука и Краснозерска. В Западно-Сибирском УГМС объяснили, повторятся ли такие осадки в ближайшее время.
— Вчера сформировался на холодном фронте частный циклон, который с районов Карасука и Краснозерска смещался с юго-запада на северо-восток. В юго-восточной части после обеда температура начала немного повышаться. Циклон сместился в тыловую часть, и у него в передней части произошел вынос тепла. И всегда на фоне такой контрастности, которая достигает более 10 градусов, сформировались локальные мощные кучево-дождевые облака, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.
Синоптик уточнила, что такой град формируется в кучевых облаках из-за большого перепада температур. Очаги града образуются очень быстро, поэтому такие осадки сложно спрогнозировать за сутки. Как правило, предупредить о них можно примерно за час.
— У нас есть наставление нашего основного документа, в летнее время при локальной конвективной деятельности штормовое предупреждение может поставляться за час, — рассказала Наталья Кичанова.
Сейчас в Новосибирскую область пришла холодная воздушная масса. Температурный фон будет выравниваться. За счет этого не может сформироваться контрастная зона, которая приводит к формированию града.
— Температура будет однородной. Кучево-дождевые облака не будут формироваться. Будет больше слоистая, слоисто-кучевая облачность, а она уже имеет вертикальное развитие максимум до 6 километров. В таком слое не успевают формироваться градовые явления, — добавила синоптик.
О том, как новосибирцы справлялись с непогодой, НГС показывал в онлайн-трансляции. Размеры градин доходили до 4,5 сантиметра, на некоторых машинах пробило стекла, а часть дорог в городе затопило.