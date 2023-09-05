Пришел из Карасука: почему на Новосибирск обрушился град и ждать ли его снова — объясняют синоптики

— Вчера сформировался на холодном фронте частный циклон, который с районов Карасука и Краснозерска смещался с юго-запада на северо-восток. В юго-восточной части после обеда температура начала немного повышаться. Циклон сместился в тыловую часть, и у него в передней части произошел вынос тепла. И всегда на фоне такой контрастности, которая достигает более 10 градусов, сформировались локальные мощные кучево-дождевые облака, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

