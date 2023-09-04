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Размером с яйцо: в Новосибирске выпал крупный град — фото ледяных осадков

Некоторые градины достигали 4 сантиметров

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Читатели НГС прислали редакции кадры града

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Вечером 4 сентября в Новосибирске и Новосибирской области начался ливень. Вместе с дождем в регионе выпал крупный град, в некоторых районах области заметили ледяные осадки размером с яйцо. Читатели НГС прислали редакции кадры градин.

Град сфотографировали в районе села Ярково

Град сфотографировали в районе села Ярково

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В районе села Ярково Новосибирской области заметили крупные градины, размер которых достигал более двух сантиметров. Читатель НГС прислал кадр ледяных осадков вблизи линейки.

Размер некоторых градин в Краснообске составил 4,5 сантиметра

Размер некоторых градин в Краснообске составил 4,5 сантиметра

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Еще одну большую градину сфотографировали в Краснообске. Ее диаметр достигает примерно 4,5 сантиметра.

Во время ливня в Новосибирской области выпал град размером с яйцо

Во время ливня в Новосибирской области выпал град размером с яйцо

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В Новосибирской области во время ливня выпал град размером с яйцо. Читатель НГС сообщил редакции, что также сфотографировал градину в Краснообске. Он разместил рядом с ней яйцо С0.

— Яйцо С0, то есть самое крупное, — уточнил читатель НГС.

По информации синоптиков, в ближайшие три дня в Новосибирске ожидается похолодание. Температура воздуха ночью может опуститься до +8 градусов.

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