«По всем дворам пробки»: как корреспонденты НГС пытались вернуться домой после ливня - видео с реками на МЖК

Вечером 4 сентября Новосибирск накрыл ливень с градом. Из-за осадков в городе образовались пробки, дороги затопило водой. Корреспонденты НГС оценили последствия непогоды на МЖК и в Плющихинском микрорайоне, возвращаясь с работы домой.
— Воды выше щиколотки на МЖК. На Плющихинском уже меньше, но пройти невозможно. Я добиралась домой 2,5 часа, — рассказывает корреспондент НГС Дарья Черникова.
Журналист сообщила, что в районе МЖК образовалась пробка. Данные о затрудненном движении также имеются на сайте 2ГИС.
По информации сервиса, в красный цвет окрасились Гусинобродское шоссе, улицы Лазурная, Волочаевская, Владимира Высоцкого, Доватора. Водители пытаются объехать затор через дворы, из-за чего там также образовались пробки, сообщил корреспондент НГС Антон.
— Пытался объехать эту пробку по дворам, но они тоже стоят колом. Машины не могут проехать, во дворах пробки, так как люди пытаются вернуться домой. Пробка формируется возле «Ленты», невозможно с Гусинобродского шоссе повернуть в сторону МЖК, — сообщил журналист.
Он также сообщил, что из-за пробки местные жители решили самостоятельно регулировать движение транспорта на МЖК. На одну из улиц вышел мужчина, который организовывает проезд транспорта.
—Появился мужчина, который «разруливает» движение на самом сложном участке дороги, где сходятся четыре потока машин. Объезжают затопленную дорогу, — рассказал журналист. — Мужчина «разруливает» потоки.
НГС вел онлайн-трансляцию непогоды. Показываем в коротком видео последствия ливня с градом.