«По всем дворам пробки»: как корреспонденты НГС пытались вернуться домой после ливня - видео с реками на МЖК

—Появился мужчина, который «разруливает» движение на самом сложном участке дороги, где сходятся четыре потока машин. Объезжают затопленную дорогу, — рассказал журналист. — Мужчина «разруливает» потоки.



НГС вел онлайн-трансляцию непогоды. Показываем в коротком видео последствия ливня с градом.

