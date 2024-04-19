НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+12°

ясная погода, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

с-з.

 751мм 40%
Подробнее
3 Пробки
USD 94,09
EUR 100,53
Реклама

СРОЧНО

Теле- и радиосигнал прервется на неделю в НСО

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Карта грибных мест на май
Идет жара — куда бежать
Куда пропали 37 миллиардов
Когда откроют «Спортивную»
Испытания «Суперджета»
Долгострой на Сибирской
Кто нажился на светофорах
НГС в Telegram
Авто подробности Красный «Гелендваген» за 30 миллионов: в Новосибирске продают машины по цене огромной квартиры в центре — смотрим фото

Красный «Гелендваген» за 30 миллионов: в Новосибирске продают машины по цене огромной квартиры в центре — смотрим фото

Среди самых дорогостоящих на рынке — «Мерседесы»

2 088
41 комментарий
Мерседесы продаются в Новосибирске дороже всего. При условии, что машину не нужно заказывать из-за рубежа

Эксперты назвали самые популярные премиум-автомобили в Новосибирске. «Авито Авто» проанализировали динамику цен на такие машины за последние 3 месяца, и выяснили, какая марка была самой дорогой, а какая — самой популярной. НГС посмотрел, какие три машины сейчас в Новосибирске продаются за самую большую сумму.

Самым дорогим из имеющихся в наличии и выставленных на продажу автомобилей в Новосибирске стал красный Mercedes-Benz G-класса или «Гелендваген» 2022 года с пробегом в 58 км (на первом фото). Его продает автосалон «Фастар Эксперт» и просит за него 29 699 миллиона рублей.

На втором месте среди самых дорогостоящих машин также находится Mercedes-Benz G-класса 2021 года и пробегом в 8 тысяч километров. Цена вопроса — 27 899 миллиона рублей.

Модель предлагает к продаже автосалон PRIME AUTO

И на третьем месте снова Mercedes-Benz G-класса, но уже 2019 года выпуска и с пробегом 16 727 км. Цена вопроса — 27 700 миллиона рублей. И снова продавцом выступает «Фастар Эксперт».

Третий автомобиль предлагают к продаже в белом цвете

Эти стоимости можно сравнить с ценой на четырехкомнатную квартиру возле НОВАТа. Сегодня НГС публиковал материал о жилье за 28 миллионов на улице Депутатской.

Аналитики «Авито Авто» выяснили, как менялись средние цены на премиум-авто, об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Эксперты проанализировали динамику цен премиум-сегмента автомобилей возрастом до трех лет. По данным платформы, средняя стоимость таких авто с пробегом до трех лет в I квартале 2024 года осталась на уровне IV квартала 2023 года и составила 7,3 миллиона рублей

— В прошлом году рынок таких авто с пробегом показывал рекордные темпы роста. В I квартале 2023 года продажи премиум-автомобилей с пробегом до трех лет выросли на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В 2024 году увеличения объемов продаж не наблюдаем. В январе − марте 2024 года доля машин премиальных брендов составила 0,5% от общего числа продаж на рынке автомобилей с пробегом, — отметили эксперты «Авито Авто».

Первое место в рейтинге самых продаваемых премиум-авто с пробегом возрастом до трех лет в Новосибирске по итогам 1 квартала 2024 года заняла Zeekr 001. На втором месте — Voyah Free, на третьем — BMW X5 и Zeekr 9. На пятом — Zeekr X. Также в десятке лидеров — Lexus RX, BMW 7 серии, BMW X7, Genesis G80 и Genesis G70.

Дороже всего собственники продавали BMW X7. Средняя стоимость такого автомобиля была в районе 14,1 миллиона рублей. На втором месте по стоимости оказались продаваемые BMW 7 серии. Средняя стоимость таких машин с пробегом — 13,3 миллиона рублей. Замкнули рейтинг по дороговизне премиум-авто BMW X5, их продавали в среднем за 8,8 миллиона рублей.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают деревянный Mercedes-Benz G-класса — он стоит 10 миллионов. Необычный автомобиль невозможно официально зарегистрировать.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Машина Премиум-класс Стоимость Авито Авто Продажа Покупка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

Ли Ли,  42

Helena,  32

Иван,  34

Alex,  29

Эдуард,  32

Елена,  52

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление