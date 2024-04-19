Красный «Гелендваген» за 30 миллионов: в Новосибирске продают машины по цене огромной квартиры в центре — смотрим фото

Мерседесы продаются в Новосибирске дороже всего. При условии, что машину не нужно заказывать из-за рубежа Источник: Avito











Эксперты назвали самые популярные премиум-автомобили в Новосибирске. «Авито Авто» проанализировали динамику цен на такие машины за последние 3 месяца, и выяснили, какая марка была самой дорогой, а какая — самой популярной. НГС посмотрел, какие три машины сейчас в Новосибирске продаются за самую большую сумму.



Самым дорогим из имеющихся в наличии и выставленных на продажу автомобилей в Новосибирске стал красный Mercedes-Benz G-класса или «Гелендваген» 2022 года с пробегом в 58 км (на первом фото). Его продает автосалон «Фастар Эксперт» и просит за него 29 699 миллиона рублей.

На втором месте среди самых дорогостоящих машин также находится Mercedes-Benz G-класса 2021 года и пробегом в 8 тысяч километров. Цена вопроса — 27 899 миллиона рублей.

Модель предлагает к продаже автосалон PRIME AUTO Источник: Avito











И на третьем месте снова Mercedes-Benz G-класса, но уже 2019 года выпуска и с пробегом 16 727 км. Цена вопроса — 27 700 миллиона рублей. И снова продавцом выступает «Фастар Эксперт».

Третий автомобиль предлагают к продаже в белом цвете Источник: Avito











Эти стоимости можно сравнить с ценой на четырехкомнатную квартиру возле НОВАТа. Сегодня НГС публиковал материал о жилье за 28 миллионов на улице Депутатской.



Аналитики «Авито Авто» выяснили, как менялись средние цены на премиум-авто, об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Эксперты проанализировали динамику цен премиум-сегмента автомобилей возрастом до трех лет. По данным платформы, средняя стоимость таких авто с пробегом до трех лет в I квартале 2024 года осталась на уровне IV квартала 2023 года и составила 7,3 миллиона рублей

— В прошлом году рынок таких авто с пробегом показывал рекордные темпы роста. В I квартале 2023 года продажи премиум-автомобилей с пробегом до трех лет выросли на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В 2024 году увеличения объемов продаж не наблюдаем. В январе − марте 2024 года доля машин премиальных брендов составила 0,5% от общего числа продаж на рынке автомобилей с пробегом, — отметили эксперты «Авито Авто».



Первое место в рейтинге самых продаваемых премиум-авто с пробегом возрастом до трех лет в Новосибирске по итогам 1 квартала 2024 года заняла Zeekr 001. На втором месте — Voyah Free, на третьем — BMW X5 и Zeekr 9. На пятом — Zeekr X. Также в десятке лидеров — Lexus RX, BMW 7 серии, BMW X7, Genesis G80 и Genesis G70.



Дороже всего собственники продавали BMW X7. Средняя стоимость такого автомобиля была в районе 14,1 миллиона рублей. На втором месте по стоимости оказались продаваемые BMW 7 серии. Средняя стоимость таких машин с пробегом — 13,3 миллиона рублей. Замкнули рейтинг по дороговизне премиум-авто BMW X5, их продавали в среднем за 8,8 миллиона рублей.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают деревянный Mercedes-Benz G-класса — он стоит 10 миллионов. Необычный автомобиль невозможно официально зарегистрировать.

