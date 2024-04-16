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Авто Можно ездить, можно на дрова: в Новосибирске продают деревянный Mercedes-Benz G-класса — он стоит 10 миллионов

Можно ездить, можно на дрова: в Новосибирске продают деревянный Mercedes-Benz G-класса — он стоит 10 миллионов

Необычный автомобиль невозможно официально зарегистрировать

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За деревянный автомобиль просят почти 10 миллионов рублей

В Новосибирске выставили на продажу необычный деревянный автомобиль. Это УАЗ с деревянным кузовом, повторяющим формы внедорожника Mercedes-Benz G-Class, также известного как «Гелендваген».

Объявление опубликовано на сайте Avito. Машину изготовили блогеры канала «Гараж 54», которые давно занимаются подобным «экстремальным тюнингом». Кузов изготовлен из деревянных досок. В самом автомобиле практически нет салона — только водительское место.

— Можно ездить, можно на дрова, — написано в объявлении.

За деревянный автомобиль просят 9,9 миллионов рублей. При этом поставить на учёт его не получится согласно постановлению Правительства РФ №413. К тому же владельцы машины признавались, что заводится она «далеко не всегда».

Блогеры из «Гаража 54» регулярно публикуют видео с необычным тюнингом автомобилей. Шесть лет назад, например, сибиряки на базе УАЗа сделали «Гелендваген» с ледяным кузовом.

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