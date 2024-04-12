У сибиряка отобрали автокран из-за долгов — деньги сразу нашлись

Сибиряк задолжал почти 600 тысяч рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У жителя рабочего поселка Маслянино отобрали автокран из-за долгов. После этого он расплатился по счетам.



Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области. В отношении 53-летнего мужчины возбудили несколько исполнительных производств, одно из них — из-за долгов по налогам на 218 тысяч рублей, остальные — сбор за нарушение сроков по прошлым долгам на 360 тысяч рублей.



— Поскольку должник в добровольном порядке оплачивать задолженность не спешил, судебный пристав-исполнитель вышла в адрес, где находился автокран КС-45717А-1, на который наложила арест, — сообщили на сайте ГУ ФССП по Новосибирской области.



После этого мужчина выплатил долги.



В марте судебные приставы расскахали, что в Новосибирске удалось случайно найти автомобиль должника. Мужчина пытался его скрыть.

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