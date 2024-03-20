Приставы в Новосибирске случайно нашли машину, которую скрывал должник — она стояла во дворе

В Новосибирске суд принял решение изъять у 42-летнего должника его машину Kia Carnival на время судебных тяжб, но тот проигнорировал требование и начал скрывать автомобиль. Машину случайно нашли приставы.
Подробности рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области. Сообщается, что пристав-исполнитель вынесла запрет на регистрационные действия и потребовала от должника предоставить автомобиль для проведения исполнительных действий. Тем не менее мужчина требования проигнорировал и начал скрывать имущество.
— На днях, работая по другому исполнительному производству, машину неожиданно обнаружили в одном из дворов Заельцовского района. Судебный пристав вызвала представителя взыскателя, после чего была произведена опись и эвакуация автомобиля, — сообщили в ГУ ФССП.
До принятия решения транспортное средство будет находиться на хранении у взыскателя.
Ранее должнику из Новосибирской области ради поездки в Африку пришлось погасить долг. Он выплатил больше 300 тысяч рублей.