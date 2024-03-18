Житель Новосибирской области погасил долги ради поездки в Африку

34-летний житель Татарского района Новосибирской области заплатил долг в 280 тысяч рублей, чтобы беспрепятственно уехать в командировку в Африку. Об этом рассказали в службе судебных приставов региона.

— Он самостоятельно, но нерегулярно вносил платежи для погашения задолженности. При этом по постановлению судебного пристава-исполнителя производились незначительные удержания с его банковских карт. Недавно на прием пришел должник и попросил выдать квитанцию на остаток долга. Мужчина сообщил, что в ближайшее время планирует уехать на заработки в Африку, но у него есть ограничение на выезд за пределы РФ от судебного пристава, — рассказали в УФССП НСО.

