Суд обязал новосибирских приставов вернуть 26 миллионов: их сотрудница списала деньги с компании за несуществующие долги

Арбитражный суд Новосибирской области обязал управление судебных приставов по НСО возместить московской фирме 26,2 миллионов рублей. Ранее эту сумму по подложным документам списала судебный пристав по Кировскому району.
В суд на управление приставов подала московская компания «AECB Медикал», заявив, что у нее незаконно списали со счета 26,2 миллиона рублей. Арбитраж установил: в качестве обоснования этого списания пристав-исполнитель по фамилии Колпакова предъявила подложные документы. Списанные деньги поступили сначала в управление ФССП по НСО, откуда Колпакова перевела их трем мужчинам, которые в подложном документе значатся взыскателями. «Взыскатели» сразу сняли полученные 26,2 миллиона, дальнейшая судьба этих средств неизвестна.
— Суд соглашается с доводами заявителя о том, что распределение денежных средств по исполнительному производству произведено незаконно. В результате незаконного списания денежных средств с расчетного счета ООО «АЕСВ Медикал», последнему причинены убытки на сумму 26 200 000 рублей, — говорится в решении арбитража.
Помимо возврата 26,2 миллионов управление судебных приставов обязали компенсировать москвичам почти 300 тысяч рублей на услуги юристов, их перелет и проживание в Новосибирске.
Главный судебный пристав Новосибирской области Сергей Неведомский рассказал НГС о судьбе Колпаковой и отношению к решению суда.
— Действиям указанного в запросе пристава-исполнителя дана правовая оценка. Сотрудник был уволен из органов принудительного исполнения и в дальнейшем осужден. В связи с несогласием Главного управления с доводами истца решение суда будет обжаловано, — так ответил Неведомский на запрос НГС. С чем именно не согласно ГУ ФССП по НСО, в ответе не уточняется.
Генеральный директор и учредитель «AECB Медикал» Наталья Аржакова не ответила на звонки и сообщения журналиста на сотовый телефон на момент публикации.
17 ноября 2023 года приговором Кировского районного суда Колпакова была признана виновной в превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК). Информации о том, какое наказание она получила, в карточке дела не содержится. Зато известно, что за время судов женщина сменила фамилию на Гончарову.
Ранее Ленинский районный суд Новосибирска освободил от наказания судебного пристава, которая списала по поддельному исполнительному листу больше 3,5 миллиона со счетов якутской строительной компании.