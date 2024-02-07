Суд обязал новосибирских приставов вернуть 26 миллионов: их сотрудница списала деньги с компании за несуществующие долги

В суд на управление приставов подала московская компания «AECB Медикал», заявив, что у нее незаконно списали со счета 26,2 миллиона рублей. Арбитраж установил: в качестве обоснования этого списания пристав-исполнитель по фамилии Колпакова предъявила подложные документы. Списанные деньги поступили сначала в управление ФССП по НСО, откуда Колпакова перевела их трем мужчинам, которые в подложном документе значатся взыскателями. «Взыскатели» сразу сняли полученные 26,2 миллиона, дальнейшая судьба этих средств неизвестна.

