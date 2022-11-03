Пристав из Новосибирска списала 3,5 миллиона за несуществующий долг — бизнесмены не могут вернуть свои деньги

— Приговор от 21 января 2022 года, три года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, — рассказала государственный обвинитель.

В то время у Чередниковой была другая фамилия — Матвеева. Размер взятки, за которую ее судили, составил 30 тысяч рублей.