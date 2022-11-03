Пристав из Новосибирска списала 3,5 миллиона за несуществующий долг — бизнесмены не могут вернуть свои деньги
Суд счел ее виновной, но наказывать не стал из-за истечения сроков давности
Ленинский районный суд Новосибирска освободил от наказания судебного пристава, которая списала по поддельному исполнительному листу больше 3,5 миллиона со счетов якутской строительной компании. Суд признал Наталью Чередникову виновной, однако не стал ее наказывать за халатность в связи с истечением сроков данности. При этом деньги коммерсанты назад так и не получили.
По информации прокуратуры, 16 апреля 2020 года в отдел судебных приставов Ленинского района поступило заявление о взыскании денежных средств и исполнительный лист на сумму 3 миллиона 626 тысяч 200 рублей — как позже выяснят эксперты, поддельный. Однако тщательно проверять документы пристав Наталья Чередникова не стала, хотя, согласно выводам суда, имела такую возможность:
— На основании подложного исполнительного листа пристав возбудила исполнительное производство в отношении ООО, установив должнику 5-дневный срок для добровольного исполнения требований [...], — рассказала помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова. — При этом вопреки требованиям закона «Об исполнительном производстве» она не направила копию постановления о возбуждении исполнительного производства должнику.
Не выждав и положенных пяти дней, Чередникова, по данным надзорного ведомства, вынесла постановление об обращении взыскания на средства должника, которые находились на банковских счетах якутской строительной компании ООО «Ремстрой», и подписала его своей электронно-цифровой подписью, не уведомив должника.
По данным сервиса «Контур.Фокус», основной вид деятельности ООО «Ремстрой», образованного 26 апреля 2005 года, — строительство жилых и нежилых зданий. Чистая прибыль компании на конец 2021 года составила 1,5 миллиона рублей. Единственным учредителем и генеральным директором ООО «Ремстрой» является Дмитриева Антонина Николаевна.
— С 2005 года она [Чередникова] проходила службу [в отделе судебных приставов], четко знала свои обязанности и прекрасно понимала, как нужно их выполнять, — добавила государственный обвинитель. — Именно поэтому ей вменяли халатность.
На стадии предварительного следствия и в суде уже бывший судебный пристав Чередникова категорически отрицала свою вину:
— Она пояснила, что находилась на больничном, и действительно, в материалах дела имеется электронный листок нетрудоспособности, и в поликлинике подтвердили, что она была на больничном, — привела позицию осужденной Александра Федорова. — Но всё это было сделано ее электронно-цифровой подписью, соответственно, пароль никто, кроме нее, не мог знать.
Вчера, 2 ноября 2022 года, Ленинский районный суд приговорил Наталью Чередникову к 240 часам обязательных работ и тут же освободил ее от наказания за истечением сроков давности. Это решение осужденная намерена обжаловать.
Владелица ООО «Ремстрой» своих миллионов, по информации прокуратуры, пока не дождалась. В отношении человека, который предоставил в отдел судебных приставов поддельный исполнительный лист, возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве. Телефоны компании во время подготовки материала не отвечали.
По информации прокуратуры, уже бывший пристав в январе 2022 года выслушала приговор за получение взятки в крупном размере за незаконные действия, но тогда она получила условный срок:
— Приговор от 21 января 2022 года, три года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, — рассказала государственный обвинитель.
В то время у Чередниковой была другая фамилия — Матвеева. Размер взятки, за которую ее судили, составил 30 тысяч рублей.