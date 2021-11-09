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Островки опасности. Мэрия массово строит островки и трамвайные платформы, в которые легко врезаться, — смотрите сами

В 2021 году власти построили 16 новых островков безопасности и 30 трамвайных платформ

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В Новосибирске всё больше островков и платформ безопасности

В Новосибирске всё больше островков и платформ безопасности

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В Новосибирске построили 16 островков безопасности

В этом году власти продолжили программу строительства островков безопасности и трамвайных платформ на улицах Новосибирска. Главной целью этой программы называют безопасность пешеходов и пассажиров, но есть факты, когда островки приводили к авариям с участием автомобилей, кроме того, многие водители считают эти объекты вредными, затрудняющими движение. Давайте подробнее разберемся в этой проблеме в материале Дмитрия Косенко.

Платформа без знака на улице Дуси Ковальчук

Платформа без знака на улице Дуси Ковальчук

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Улица Дуси Ковальчук, направление в сторону площади Калинина, трамвайная платформа напротив дома 191 (СГУПС). Еще нет снега, видимость в ночное время, естественно, плохая, а эта платформа стоит просто без всяких знаков — люди жалуются нам, что чуть не врезались в нее. Платформа широкая, проезжая часть сужается сильно — действительно можно наскочить на платформу. На первом снимке объект представлен в свете диодных фар, на втором — так это выглядит с галогеновыми или грязными фарами.

На такую платформу легко наскочить

На такую платформу легко наскочить

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В ответ на запрос НГС о предупреждающих знаках мэрия Новосибирска интригующе сообщила, что, оказывается, этой платформы еще не существует в природе. То есть какая-то штуковина над проезжей частью возвышается, бордюры есть, забор есть, а официально объекта как такового нет, а значит, и знаки ему не нужны.

— В настоящий момент остановочный пункт трамвая в районе дома № 191 по улице Дуси Ковальчук не введен в эксплуатацию, в связи с чем дорожные знаки 5.17 «Место остановки трамвая» отсутствуют, — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Знак на платформе всё же поставили

Знак на платформе всё же поставили

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И всё же через несколько дней после запроса предупреждающие знаки на платформе появились — и то слава богу. Вспомним, как в период строительства трамвайной платформы на самой площади Калинина при отсутствии знаков автомобили регулярно наскакивали на эти бордюры и получали повреждения. А после ввода в эксплуатацию автомобилисты начали нарушать и пересекать сплошную разметку, поскольку проезжая часть сильно сузилась. Сейчас итогом этого решения стала постоянная пробка от Гагаринской до площади Калинина, поскольку съезд с площади на выходящем светофоре в сторону СГУПС сейчас пропускает машины в 2–3 ряда, а раньше пропускал в 4 ряда — кольцо просто забивается автомобилями.

— Да площадь Калинина и так колом встала из-за трамвайного островка безопасности. Теперь, чтоб перевезти 8 человек на трамвае, в пробках стоит тысяча. Идиотизм зашкаливает, — пишут наши читатели.

Сужающие дорогу островки на Выборной

Сужающие дорогу островки на Выборной

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Бурное негодование вызывал островок на Выборной в районе дома 89/4, пока его строили, машины бились одна за другой. Островок сузил и без того не широкую дорогу, снизил пропускную способность и до сих пор мешает местным водителям. «Конечно, мешает, лучше без него», — говорят они. Совсем недавно на Большевистской, 130 сразу три автомобиля врезались в островок, не обозначенный знаком, — пробили колеса.

Так выглядят островки без знаков во время строительства

Так выглядят островки без знаков во время строительства

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Погодите, но ведь островки считаются благим делом, поскольку призваны защищать пешеходов, которые не успели перейти дорогу полностью. И сужение полос движения — вроде как вынужденное неудобство ради более значимых целей.

— Строительство островков безопасности осуществляется для улучшения безопасности дорожного движения при переходе проезжей части пешеходами. Необходимость строительства островков безопасности определяется ГОСТ Р 52766–2007 «Дороги автомобильные общего пользования элементы обустройства. Общие требования». Указанным ГОСТ определяется, что с учетом минимальной ширины островка (1,5 метра) они должны быть построены на всех пешеходных переходах, где ширина проезжей части улицы — более 16,5 метра, — рассказывают в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Новый островок на улице Тюленина

Новый островок на улице Тюленина

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Ну допустим, на широких улицах, может быть, действительно это имеет смысл, но ширина той же Выборной как-то не дотягивает до 16 метров. А вот очередной островок на улице Тюленина — никогда тут не видел, чтобы пешеходы стояли посередине, не успев перейти: всё-таки большинство людей не бросается на переход, если видят, что времени зеленого света осталось немного.

Тут островок пригодился пешеходу

Тут островок пригодился пешеходу

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Островок на улице Фрунзе, тут дорога и полосы широкие, островок автомобилям не мешает. И даже пригодился пешеходу, которого мы видим за предупреждающим знаком на фото. Вот на таких широких дорогах и логично строить островки безопасности. Но насколько они могут защитить? Ведь если автомобиль потеряет управление, бордюр и знак ему совсем не преграда, что и подтвердило ДТП на площади Калинина, когда «Тойота» влетела на островок и сбила там несколько человек.

По данным мэрии Новосибирска, в текущем году построили 16 новых островков безопасности и 30 трамвайных платформ.

— В рамках муниципальной программы было построено 11 платформ, а именно «Университет путей сообщения» (ул. Дуси Ковальчук, четная сторона), «Горбольница» (ул. Дуси Ковальчук, четная и нечетная стороны), «Гипроуголь» (ул. Трикотажная, четная и нечетная стороны), «Сад им. Дзержинского», (пр. Дзержинского, четная и нечетная стороны), «ул. Ползунова» (пр. Дзержинского, четная и нечетная стороны), «ЖК Радуга» (ул. Волховская, 37, четная и нечетная стороны). Также по национальному проекту «БКАД» при проведении работ по ремонту проезжей части по ул. Петухова от пл. Кирова до ООТ «Молкомбинат» было построено 14 платформ и по ул. Сибиряков-Гвардейцев от пл. Кирова до пл. Сибиряков-Гвардейцев — 5 платформ, — уточняют в департаменте транспорта.

А как вы считаете, нужны городу островки и платформы, защищают ли они? Голосуйте!

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островки безопасностиремонтдороги
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