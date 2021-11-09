Островки опасности. Мэрия массово строит островки и трамвайные платформы, в которые легко врезаться, — смотрите сами

В ответ на запрос НГС о предупреждающих знаках мэрия Новосибирска интригующе сообщила, что, оказывается, этой платформы еще не существует в природе. То есть какая-то штуковина над проезжей частью возвышается, бордюры есть, забор есть, а официально объекта как такового нет, а значит, и знаки ему не нужны.

— В настоящий момент остановочный пункт трамвая в районе дома № 191 по улице Дуси Ковальчук не введен в эксплуатацию, в связи с чем дорожные знаки 5.17 «Место остановки трамвая» отсутствуют, — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

