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Бедная площадь Калинина. Как решение властей сделать остановку вынудило водителей нарушать ПДД (фото + схема)

Из-за сужения проезжей части (участок дороги занимает платформа остановки) автомобилисты осознанно идут на нарушения

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Машины заезжают на площадь Калинина

Машины заезжают на площадь Калинина

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В Новосибирске водители нарушают ПДД из-за трамвайной остановки

Сегодня НГС вместе с читателями изучает еще одно место, где новосибирские водители нарушают правила дорожного движения. На этот раз — тот самый случай, когда решение властей изменить конфигурацию дороги спровоцировало массовые нарушения автомобилистов. В прошлом году на площади Калинина оборудовали платформы на трамвайной остановке и сузили проезжую часть. К чему это привело — рассказывает Дмитрий Косенко.

Платформа и ограждение остановки

Платформа и ограждение остановки

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Площадь Калинина, заезд по улице Дуси Ковальчук со стороны Сухого лога. Трамвайная остановка в прошлом году решением городских властей была модернизирована: появились платформы для пассажиров, возвышающиеся над проезжей частью, и металлические ограждения. Очевидно, это было сделано для безопасности пассажиров трамваев.

Вереница машин перед площадью

Вереница машин перед площадью

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При этом проезжая часть для машин была сужена. Если ранее автомобили с Дуси Ковальчук могли заезжать на площадь в три ряда, то теперь — только в два. Естественно, образуются заторы.

Сплошная линия разметки

Сплошная линия разметки

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Третьим рядом по трамвайным путям ехать нельзя, пути отделены сплошной линией разметки. Но многих водителей это не смущает, и они выезжают на пути, пересекая эту линию. А потом пытаются влезть обратно в поток.

Схема нарушений

Схема нарушений

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— Площадь Калинина, сделали отбойники для остановки, все едут по трамвайным путям, перед отбойником перестраиваются и автобусы, и маршрутки, из-за этого пробка постоянная, которой раньше не было.

— Водители, в том числе общественного транспорта, едут по трамвайным путям, а потом перед кольцом и трамвайной остановкой вклиниваются в правый ряд. Из-за чего там от площади Калинина до СГУПС образуется пробка.

— По осени сделали островки возле трамвайных остановок и начертили сплошную полосу вдоль путей. Водители игнорируют разметку и носятся по трамвайным путям. Автобусы тоже выезжают на трамвайные пути, хотя по всей улице у них своя выделенная полоса. В районе площади Калинина теперь вечная пробка и все лезут с трамвайных путей в нарушение правил. Уже раньше обсуждались эти островки, для чего их сделали — всем понятно (отмывание денег). Дорожную обстановку только усугубили. Трамвай проезжает раз в 2–3 часа. Кто будет стоять его ждать на морозе, непонятно, когда автобусы ходят, — пишут наши читатели.

Люди ждут трамвай

Люди ждут трамвай

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Трамваи тут действительно ходят очень редко — всего один 14-й маршрут. Ожидают трамвай не сильно много людей. И сотни сидят в своих машинах, автобусах и троллейбусах, теряя время.

Наказание за выезд на пути — всего 500 рублей

Наказание за выезд на пути — всего 500 рублей

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Вот автомобилисты и нарушают, пытаясь выгадать несколько минут. «Благо», наказание за такое нарушение не слишком жесткое — статья 12.16.1 КоАП «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги <...>» влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. ГИБДД, конечно, тут не будет дежурить — кому интересно терять время на предупреждения и маленький штраф?

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ПДДнарушения
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