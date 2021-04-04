Бедная площадь Калинина. Как решение властей сделать остановку вынудило водителей нарушать ПДД (фото + схема)

— Площадь Калинина, сделали отбойники для остановки, все едут по трамвайным путям, перед отбойником перестраиваются и автобусы, и маршрутки, из-за этого пробка постоянная, которой раньше не было.



— Водители, в том числе общественного транспорта, едут по трамвайным путям, а потом перед кольцом и трамвайной остановкой вклиниваются в правый ряд. Из-за чего там от площади Калинина до СГУПС образуется пробка.



— По осени сделали островки возле трамвайных остановок и начертили сплошную полосу вдоль путей. Водители игнорируют разметку и носятся по трамвайным путям. Автобусы тоже выезжают на трамвайные пути, хотя по всей улице у них своя выделенная полоса. В районе площади Калинина теперь вечная пробка и все лезут с трамвайных путей в нарушение правил. Уже раньше обсуждались эти островки, для чего их сделали — всем понятно (отмывание денег). Дорожную обстановку только усугубили. Трамвай проезжает раз в 2–3 часа. Кто будет стоять его ждать на морозе, непонятно, когда автобусы ходят, — пишут наши читатели.