Бедная площадь Калинина. Как решение властей сделать остановку вынудило водителей нарушать ПДД (фото + схема)

В Новосибирске водители нарушают ПДД из-за трамвайной остановки
Сегодня НГС вместе с читателями изучает еще одно место, где новосибирские водители нарушают правила дорожного движения. На этот раз — тот самый случай, когда решение властей изменить конфигурацию дороги спровоцировало массовые нарушения автомобилистов. В прошлом году на площади Калинина оборудовали платформы на трамвайной остановке и сузили проезжую часть. К чему это привело — рассказывает Дмитрий Косенко.
Площадь Калинина, заезд по улице Дуси Ковальчук со стороны Сухого лога. Трамвайная остановка в прошлом году решением городских властей была модернизирована: появились платформы для пассажиров, возвышающиеся над проезжей частью, и металлические ограждения. Очевидно, это было сделано для безопасности пассажиров трамваев.
При этом проезжая часть для машин была сужена. Если ранее автомобили с Дуси Ковальчук могли заезжать на площадь в три ряда, то теперь — только в два. Естественно, образуются заторы.
Третьим рядом по трамвайным путям ехать нельзя, пути отделены сплошной линией разметки. Но многих водителей это не смущает, и они выезжают на пути, пересекая эту линию. А потом пытаются влезть обратно в поток.
— Площадь Калинина, сделали отбойники для остановки, все едут по трамвайным путям, перед отбойником перестраиваются и автобусы, и маршрутки, из-за этого пробка постоянная, которой раньше не было.
— Водители, в том числе общественного транспорта, едут по трамвайным путям, а потом перед кольцом и трамвайной остановкой вклиниваются в правый ряд. Из-за чего там от площади Калинина до СГУПС образуется пробка.
— По осени сделали островки возле трамвайных остановок и начертили сплошную полосу вдоль путей. Водители игнорируют разметку и носятся по трамвайным путям. Автобусы тоже выезжают на трамвайные пути, хотя по всей улице у них своя выделенная полоса. В районе площади Калинина теперь вечная пробка и все лезут с трамвайных путей в нарушение правил. Уже раньше обсуждались эти островки, для чего их сделали — всем понятно (отмывание денег). Дорожную обстановку только усугубили. Трамвай проезжает раз в 2–3 часа. Кто будет стоять его ждать на морозе, непонятно, когда автобусы ходят, — пишут наши читатели.
Трамваи тут действительно ходят очень редко — всего один
Вот автомобилисты и нарушают, пытаясь выгадать несколько минут. «Благо», наказание за такое нарушение не слишком жесткое —