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Возле Димитровского моста отловили свору собак: жители новостроек жалуются на псов много лет

Зверей отправили в питомник

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В Новосибирске за неделю отловили 18 бродячих собак, часть из них обитала возле новостроек рядом с Димитровским мостом. Об этом мэр города Анатолий Локоть сообщил сегодня, 24 апреля, на оперативном совещании.

Животных отловили по заявкам и жалобам новосибирцев. Собак разместили в питомнике.

— За неделю отловили 18 собак, из них большая часть была в Ленинском районе — 8 особей в жилмассиве «Ясный берег», — отметил мэр.

В управляющей компании «Город-парк» (управляет ЖК «Ясный берег») сообщили журналисту НГС, что жалобы на бродячих собак поступали регулярно.

О проблеме с бродячими животными в жилмассиве НГС рассказывал еще в 2018 году, тогда собаки лаяли и нападали на людей в окрестностях Димитровского моста, где также располагается ЖК «Венеция». Местные жители несколько раз жаловались в редакцию НГС на животных, в том числе в 2021 году, когда псы оккупировали магазин и детскую площадку.

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Бродячие животныеСобакаПесУправляющая компанияМэрия НовосибирскаАнатолий Локоть
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