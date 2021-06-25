«У них есть зубы»: как стая из 15 бродячих собак держит в страхе жителей ЖК «Ясный берег» и «Венеция»

Стая бездомных собак терроризирует жителей двух ЖК в Новосибирске
Жительница ЖК «Ясный берег» вновь жалуется на стаю бродячих собак. Об этой проблеме мы писали еще в 2018 году — тогда бездомные псы лаяли и нападали на людей. Управляющие компании обещали разобраться с «беспризорниками» и обеспечить людям безопасность, но, похоже, что-то пошло не так. Что сейчас происходит в районе Лесоперевалки? Публикуем рассказ местной жительницы. Далее — от первого лица.
Эта проблема существует давно, как только заселили первые дома ЖК «Венеция» и ЖК «Ясный берег» в районе Лесоперевалки. А жалобы на собак от тех, кто живет в этом месте, лично я слышу уже 3–4 года. Застройщик «Ясного берега» не предусмотрел забор вокруг территории. В результате жители решили установить его за свой счет — из-за собак в том числе. Совет дома присылает в чат жителей сообщения о предстоящем отлове собак. Вот только никакого отлова нет. Зато есть такие безответственные люди, которые еще и кормят собак. Тем не менее в чате дома просят собак не прикармливать, потому что такие случаи уже были, сама видела.
Наш местный депутат слушает просьбы об избавлении от собак, но никак не содействует решению этой проблемы. Еще жители обращались в управляющую компанию, но пока безрезультатно. Да, некоторые псы действительно стерилизованы, но они бегают стаей из 15 больших собак — и у них есть зубы! Все они трутся у забора нашего жилого комплекса, а почему? А потому что некоторые «собаколюбители» решили, что их надо тут прикормить, несмотря на то, что это не нравится остальным людям. Во всех чатах говорят: «Не кормите собак!» Но это им не мешает.
В основном стая кучкуется около магазина, устраивает там посиделки, облаивает прохожих. Совсем недалеко от этого лежбища — тот самый путь, по которому дети ходят в школу. Более того, эти псы и на территорию нашего жилого комплекса залезают, и на заполненную детьми площадку умудряются пробираться. Один пес недавно забрался на детскую горку и устроил себе отдых, а дети не могли там кататься. Благо есть охрана, которая помогает выгонять таких незваных гостей. Только из-за охранников, наверное, псы еще не спят в песочнице.
Что нам делать, как решить вопрос? Почему нет отлова безмерного количества бездомных псов? Кто этим займется? Или будем ждать, когда укусят кого-то из детей, идущих в
Что еще почитать о собаках?
«Собака — имущество. Как и смартфон, авто». Возмущенная колонка сибирячки, которую выгоняют из магазинов с вельш-корги.
На Ключ-Камышенском плато поставили ловушки для собак — жители боятся животных уже полтора года.
«Сказали, что хозяйку увезли в психушку»: в Новосибирске на перроне бросили пять собак в клетках.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции