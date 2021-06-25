«У них есть зубы»: как стая из 15 бродячих собак держит в страхе жителей ЖК «Ясный берег» и «Венеция»

Жительница ЖК «Ясный берег» вновь жалуется на стаю бродячих собак. Об этой проблеме мы писали еще в 2018 году — тогда бездомные псы лаяли и нападали на людей. Управляющие компании обещали разобраться с «беспризорниками» и обеспечить людям безопасность, но, похоже, что-то пошло не так. Что сейчас происходит в районе Лесоперевалки? Публикуем рассказ местной жительницы. Далее — от первого лица.



Эта проблема существует давно, как только заселили первые дома ЖК «Венеция» и ЖК «Ясный берег» в районе Лесоперевалки. А жалобы на собак от тех, кто живет в этом месте, лично я слышу уже 3–4 года. Застройщик «Ясного берега» не предусмотрел забор вокруг территории. В результате жители решили установить его за свой счет — из-за собак в том числе. Совет дома присылает в чат жителей сообщения о предстоящем отлове собак. Вот только никакого отлова нет. Зато есть такие безответственные люди, которые еще и кормят собак. Тем не менее в чате дома просят собак не прикармливать, потому что такие случаи уже были, сама видела.