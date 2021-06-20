«Сказали, что хозяйку увезли в психушку»: в Новосибирске на перроне бросили пять собак в клетках

В Новосибирске на перроне бросили пять собак в клетках
В Новосибирске зоозащитники спасли с перрона вокзала пять собак. Животные оказались сегодня ночью на станции Новосибирск-Главный одни запертыми в клетках.
Как рассказала корреспонденту НГС хозяйка приюта Академгородка Галина Клебче, ей позвонил с вокзала в три часа ночи дежурный и попросил забрать пять собак. По его словам, хозяйку сняли с поезда и увезли в психиатрическую лечебницу, клетки также высадили на перрон.
— Дежурный сказал, что хозяйку увезли в психушку. Сейчас информация разнится. Уже говорят нам, что она сама сошла с поезда и в неадекватном состоянии ходила по перрону. Собак мы забрали с перрона около 7 утра, сейчас они на передержке. Спасибо всем, кто участвовал в их спасении, — рассказала Галина Клебче. — Предварительно узнали, куда увезли женщину, ищем родственников.
Собаки оказались довольно крупными. Одна из них была беременна, и ее уже стерилизовали.
В Управлении на транспорте МВД России по СФО сказали, что с поезда никто никого не снимал, и информации о подобном происшествии в полицию не поступало.
Дежурная по вокзалу Новосибирск-Главный рассказала корреспонденту НГС, что не знает подробностей инцидента, а ее сменщик, который и обратился в приют, будет на работе только во вторник.
— У нас на вокзале собак, кошек бросают чуть ли не каждый день. Тут разница в том, что владельца забрали в психиатрическую больницу. А в остальных случаях это просто бросается у нас под дверьми, — сказала дежурная. — По женщине, что с ней произошло — обратитесь, пожалуйста, в полицию и к медикам.
В середине апреля мы рассказывали историю Грома — жительница Новосибирска захотела взять себе взрослого пса породы мастиф (мастино неаполитано), но бросила его в итоге на вокзале. Там он провел двое суток, пока в соцсетях не нашли для него передержку. Собаке уже нашли новую семью.