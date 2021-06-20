«Сказали, что хозяйку увезли в психушку»: в Новосибирске на перроне бросили пять собак в клетках

В Новосибирске зоозащитники спасли с перрона вокзала пять собак. Животные оказались сегодня ночью на станции Новосибирск-Главный одни запертыми в клетках.



Как рассказала корреспонденту НГС хозяйка приюта Академгородка Галина Клебче, ей позвонил с вокзала в три часа ночи дежурный и попросил забрать пять собак. По его словам, хозяйку сняли с поезда и увезли в психиатрическую лечебницу, клетки также высадили на перрон.

— Дежурный сказал, что хозяйку увезли в психушку. Сейчас информация разнится. Уже говорят нам, что она сама сошла с поезда и в неадекватном состоянии ходила по перрону. Собак мы забрали с перрона около 7 утра, сейчас они на передержке. Спасибо всем, кто участвовал в их спасении, — рассказала Галина Клебче. — Предварительно узнали, куда увезли женщину, ищем родственников.