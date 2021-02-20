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Людмила Васильева

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Людмила Васильева

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«Собака — имущество. Как и смартфон, авто». Возмущенная колонка сибирячки, которую выгоняют из магазинов с вельш-корги

Или почему покупатель с собакой в какой-нибудь условной «Пятерочке» или «Ярче» — это нормально

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Как вы относитесь к людям, которые приходят в магазин вместе со своими домашними животными? Давайте обсудим в комментариях!

Как вы относитесь к людям, которые приходят в магазин вместе со своими домашними животными? Давайте обсудим в комментариях!

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Жительница Новосибирска Людмила Васильева — хозяйка очень милой и дорогой собаки породы вельш-корги (в народе их называют «булка хлеба»). Девушка столкнулась с тем, что в магазинах охранники ходят за ней по пятам, а продавцы сразу начинают кричать, что в помещении запрещено находиться собакам. Людмила обращалась с претензиями в магазины «Пятерочка» и «Ярче», но официального ответа так и не получила. Почитайте ее возмущенную колонку-мнение с аргументами, почему покупатель с маленькой собакой в магазине — это нормально.

— Около моего дома работает супермаркет «Пятерочка», и, конечно же, я являюсь постоянным покупателем. Еще я являюсь владельцем собаки породы вельш-корги. Но! Есть маленький нюанс, который доставляет неудобство и портит настроение. Политика компании противоречит действующему законодательству, а именно — в регулировании вопроса посещения магазина с собаками. Так как работники боятся лишиться премии, то каждый раз возникают споры на этой почве.

С точки зрения закона собака — это ваше имущество. Точно такое же имущество, как смартфон, ботинки, часы или автомобиль. Это закреплено в статье 137 ГК РФ. Однако в некоторых случаях для собак предусмотрено отдельное регулирование, в силу того, что они все-таки живые. Например, в случае с автомобилями в силу того, что они являются источником повышенной опасности, тоже предусмотрено отдельное регулирование (ПДД, техосмотры и т. д.), но машины не перестают при этом считаться вашим имуществом, как и собаки.

Согласитесь, странным будет выглядеть требование продавца покинуть магазин, если вы зашли туда в часах. А ведь с точки зрения закона нет разницы между моими часами и собакой. Также в законе говорится: «Вы вправе находиться со своей собакой в любом месте (в том числе общественном), если ваша собака на поводке». В связи с этим продавцы торговых точек, незаконно выдворяя посетителей с собаками из магазина, ссылаются на якобы существующие санитарные нормы. Однако единственным документом, в котором упоминается нахождение животных в магазине, являлось Письмо Роскомторга от 17.03.1994 года № 1–314/32–9 «О примерных правилах работы предприятия розничной торговли...». Вот только это письмо утратило силу в 2012 году согласно Приказу Минпромторга России от 26.03.2012 года № 305.

Я считаю, что оставлять собаку на привязи около магазина недопустимо. В январе 2021 года я привязала свою собаку в тамбуре одного супермаркета. За то время, что я ходила за молоком и стояла в очереди, к моей собаке (шестимесячному щенку) подошел ребенок и ударил ее. Когда я стояла у кассы, то видела, как к собаке подошли. Я была спокойна, так как знаю, что со стороны щенка агрессии не будет, но я не могла предположить жестокое отношение со стороны других людей. После этого случая мне пришлось восстанавливать психику своей собаке с кинологом (одно занятие — 1000 рублей). Но по сей день «мы» боимся незнакомых детей.

Хочу отметить, что породистые здоровые щенки стоят недешево. К примеру, вельш-корги стоит не меньше 50 000 рублей. Согласитесь, немаленькая сумма? И очень бы не хотелось, выйдя из магазина, обнаружить пропажу своего питомца. Также можно провести аналогию с машиной, часами, телефоном, которые без присмотра и без «охраны» вы добровольно на лавочке не оставите.

Отвечу на ваши возможные аргументы:

1. У других посетителей может быть аллергия на животных. А у меня аллергия на апельсины, и что? Теперь их в магазинах не продают?

2. Собака может причинять неудобства другим посетителям. Хозяева с большими собаками не зайдут в магазин, так как больших собак точно не украдут. Хозяева с невоспитанными питомцами тоже никогда не зайдут в магазин. Посещение магазина или других общественных мест с собакой является правом, которым собачник может воспользоваться, а может и нет.

С щенком проблем особо не было, так как держала я его на руках. Но когда вес собаки превысил 10 кг, держать ее долго стало проблематично. В «Пятерочке» за мной ходят охранники с просьбой покинуть магазин. В «Ярче» хуже. Не успеваем мы войти, как на весь магазин продавец орет: «С собаками в магазин нельзя». За руки, конечно, меня никто не хватает, но каждый раз объяснять, почему я не оставлю собаку на улице, мне надоело. Тем более я прекрасно знаю, когда в магазинах много покупателей, и не иду туда с собакой, чтобы не создавать дискомфорт себе, собаке и другим покупателям. За все полгода походов в магазин с собакой со стороны других покупателей я не ощутила негативной реакции. Негатив только со стороны продавцов.

Мы писали и другие новости про хозяев с собаками. Сибирячка писала колонку о собаках, которые оккупировали школьный двор (и кусали прохожих). А собаку другой девушки, напротив, пытались застрелить догхантеры — почитайте ее историю.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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собаки и их хозяева
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