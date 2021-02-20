«Собака — имущество. Как и смартфон, авто». Возмущенная колонка сибирячки, которую выгоняют из магазинов с вельш-корги

— Около моего дома работает супермаркет «Пятерочка», и, конечно же, я являюсь постоянным покупателем. Еще я являюсь владельцем собаки породы вельш-корги. Но! Есть маленький нюанс, который доставляет неудобство и портит настроение. Политика компании противоречит действующему законодательству, а именно — в регулировании вопроса посещения магазина с собаками. Так как работники боятся лишиться премии, то каждый раз возникают споры на этой почве.

С точки зрения закона собака — это ваше имущество. Точно такое же имущество, как смартфон, ботинки, часы или автомобиль. Это закреплено в статье 137 ГК РФ . Однако в некоторых случаях для собак предусмотрено отдельное регулирование, в силу того, что они все-таки живые. Например, в случае с автомобилями в силу того, что они являются источником повышенной опасности, тоже предусмотрено отдельное регулирование (ПДД, техосмотры и т. д .), но машины не перестают при этом считаться вашим имуществом, как и собаки.