«Собака — имущество. Как и смартфон, авто». Возмущенная колонка сибирячки, которую выгоняют из магазинов с вельш-корги

Жительница Новосибирска Людмила Васильева — хозяйка очень милой и дорогой собаки породы вельш-корги (в народе их называют «булка хлеба»). Девушка столкнулась с тем, что в магазинах охранники ходят за ней по пятам, а продавцы сразу начинают кричать, что в помещении запрещено находиться собакам. Людмила обращалась с претензиями в магазины «Пятерочка» и «Ярче», но официального ответа так и не получила. Почитайте ее возмущенную колонку-мнение с аргументами, почему покупатель с маленькой собакой в магазине — это нормально.
— Около моего дома работает супермаркет «Пятерочка», и, конечно же, я являюсь постоянным покупателем. Еще я являюсь владельцем собаки породы вельш-корги. Но! Есть маленький нюанс, который доставляет неудобство и портит настроение. Политика компании противоречит действующему законодательству, а именно — в регулировании вопроса посещения магазина с собаками. Так как работники боятся лишиться премии, то каждый раз возникают споры на этой почве.
С точки зрения закона собака — это ваше имущество. Точно такое же имущество, как смартфон, ботинки, часы или автомобиль. Это закреплено в статье 137
Согласитесь, странным будет выглядеть требование продавца покинуть магазин, если вы зашли туда в часах. А ведь с точки зрения закона нет разницы между моими часами и собакой. Также в законе говорится: «Вы вправе находиться со своей собакой в любом месте (в том числе общественном), если ваша собака на поводке». В связи с этим продавцы торговых точек, незаконно выдворяя посетителей с собаками из магазина, ссылаются на якобы существующие санитарные нормы. Однако единственным документом, в котором упоминается нахождение животных в магазине, являлось Письмо Роскомторга от 17.03.1994 года
Я считаю, что оставлять собаку на привязи около магазина недопустимо. В январе 2021 года я привязала свою собаку в тамбуре одного супермаркета. За то время, что я ходила за молоком и стояла в очереди, к моей собаке (шестимесячному щенку) подошел ребенок и ударил ее. Когда я стояла у кассы, то видела, как к собаке подошли. Я была спокойна, так как знаю, что со стороны щенка агрессии не будет, но я не могла предположить жестокое отношение со стороны других людей. После этого случая мне пришлось восстанавливать психику своей собаке с кинологом (одно занятие — 1000 рублей). Но по сей день «мы» боимся незнакомых детей.
Хочу отметить, что породистые здоровые щенки стоят недешево. К примеру, вельш-корги стоит не меньше
Отвечу на ваши возможные аргументы:
1. У других посетителей может быть аллергия на животных. А у меня аллергия на апельсины, и что? Теперь их в магазинах не продают?
2. Собака может причинять неудобства другим посетителям. Хозяева с большими собаками не зайдут в магазин, так как больших собак точно не украдут. Хозяева с невоспитанными питомцами тоже никогда не зайдут в магазин. Посещение магазина или других общественных мест с собакой является правом, которым собачник может воспользоваться, а может и нет.
С щенком проблем особо не было, так как держала я его на руках. Но когда вес собаки превысил
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