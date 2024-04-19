«Критиковали за решение уехать в Россию». Почему семья девочки с «маской Бэтмена» из США приехала на операцию в Петербург

Перед операцией Источник: Центр лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ











Американка Луна Феннер, которую в Сети называют «девочкой в маске Бэтмена» из-за крупного новообразования на лице, прибыла вместе с семьей в Петербург для дальнейшего лечения. Ей предстоит новая операция. Детали длительного лечения в беседе с «Фонтанкой» рассказали в клинике МЕДСИ.

Девочка с необычным и очень нежным именем Луна четыре года назад появилась на свет с гигантским невусом причудливой формы почти на все лицо. Сначала малышку наблюдал онколог в Краснодаре, а после удаления пятен в петербургской клинике Луну будут избавлять от крупных рубцов.

— Мы не будем натягивать кожу, мы будем ее именно перемещать. Деформации лица не будет. Если мы увидим, что тянет угол рта или что-то, мы лучше меньше уберем рубцов, но деформации не будет, — заверила пластический хирург, доктор медицинских наук и руководитель Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Ольга Филиппова.

Источник: Центр лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ

Вчера в клинику девочка приехала вместе с мамой Кэрол Феннер. Малышка сидела у нее на коленях и с любопытством рассматривала всё вокруг.

— Предоперационное обследование прошло хорошо, но она [Луна] немного испугалась, потому что кругом были врачи, — рассказала мама Луны. Она также добавила, что Петербург встретил их семью холодом, температура оказалась ниже той, что была в родных краях: «Холодно, но сегодня, конечно, получше. Живем, вообще-то, во Флориде, там намного теплее. В Петербург мы взяли с собой свитер.

Семье подробно объяснили предстоящий ход действий. Затем девочке предстоит отдых перед новой операцией. Всего запланировано 5 этапов проведения процедуры, врачи намерены начать с зоны роста волос на лбу. Стоимость лечения составит порядка 3,5 млн рублей.

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— Переживаем и волнуемся. Трудно Луне объяснить, что предстоит операция, но пытаемся, чтобы она спокойно пережила эту информацию», — добавила Кэрол. Перед вылетом она опубликовала в своем блоге семейное фото, под которым написала, что Луна начнет новый этап с еще одним российским врачом: «Идем на очередной бой. На этот раз в Санкт-Петербурге, Россия».

Изначально в случае с операцией у Луны самый главный вопрос был не в эстетике, а в спасении ее жизни. Ранее Кэрол рассказывала, что родные привыкли к нестандартной внешности малышки, но родимое пятно в форме маски Бэтмена оказалось меланоцитарным невусом, у Луны — это стопроцентная меланома в будущем. В 2021 году решение нашлось довольно неожиданно: историю Луны в Сети прочитал хирург-онколог из Краснодара Павел Попов и предложил свой вариант лечения. Благодаря врачу жизни Луны теперь ничего не угрожает. Сейчас вопрос в эстетике. Если в интернете у малышки с маской Бэтмена появилась целая фан-группа, то на улице к ней относились с опаской, показывая пальцем. Но последней каплей стала ситуация, которая произошла в церкви. Маленькая девочка спросила у мамы, что у Луны с лицом, на что та буквально закричала: «Не смотри туда, это какой-то монстр!»

В этот момент Кэрол поняла, что без операции им не обойтись. Однако в США предлагали только один вариант — срезать невус с кожи в несколько этапов. Хотя «несколько» в этом случае звучит скромно — потребовалось бы порядка 80 вмешательств с применением наркоза, тяжелым реабилитационным периодом и непонятным результатом. Ко всем минусам надо было еще прибавить довольно внушительную сумму за лечение, которая не покрывается страховкой.

