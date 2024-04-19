НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

6 м/c,

с-з.

 748мм 59%
Подробнее
5 Пробки
USD 94,09
EUR 100,53
Реклама

СРОЧНО

Как решить проблему пыли в Новосибирске?

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Карта грибных мест на май
Идет жара — куда бежать
Куда пропали 37 миллиардов
Когда откроют «Спортивную»
Испытания «Суперджета»
Долгострой на Сибирской
Кто нажился на светофорах
НГС в Telegram
Страна и мир «Мой сталкер»: как обвиняемый в убийстве жены экс-министр Казахстана настаивал на отношениях и не понимал отказа

«Мой сталкер»: как обвиняемый в убийстве жены экс-министр Казахстана настаивал на отношениях и не понимал отказа

Брат погибшей рассказал, как девушка еще в самом начале этих отношений почувствовала тревогу

122
Написать комментарий
Брат Салтанат сразу обратил внимание на то, что Бишимбаев не понимает слово «нет»

За резонансным делом об убийстве экс-министром Казахстана Куандыком Бишимбаевым своей супруги Салтанат Нукеновой следят тысячи человек. Недавно в интервью изданию Baku TV брат погибшей, Айтбек Амангельды, рассказал подробности того, как подсудимый добивался руки его сестры, и о первых звоночках, которые он тогда заметил.

По словам Айтбека, Бишимбаев узнал о Салтанат от девушки, с которой тогда встречался.

— Эта девушка начала ему рассказывать, что у нее астролог есть классный. Он предположил, что этот астролог — старая какая-то женщина, чуть ли не с бородавкой на носу, — расказал Айтбек, — и попросил показать фотографию астролога. Эта девушка показала фотографию Салтанат.

Бишимбаев запомнил Салтанат и нашел ее в соцсетях. Подсудимый неоднократно пытался записаться на прием к своей будущей жене, но она отказывала ему, так как консультировала только женщин. Тогда Бишимбаев пошел на хитрость: попросил свою знакомую записаться на прием и сказать, что необходима парная консультация.

— Салтанат сначала подумала, что это семейная пара приходит на консультацию, — вспомнил Айтбек. — В итоге девушка приходит и прямо сразу заявляет, что ей не нужна консультация, что она просто хочет, чтобы Салтанат познакомилась с ее хорошим другом.

Салтанат отказалась знакомиться в таких обстоятельствах, но Бишимбаев не принял отказа. Подсудимый принялся регулярно писать огромные сообщения девушке, настаивая на том, чтобы ему дали шанс.

— Мы долгое время не воспринимали его как какого-то ухажера, — признался Айтбек. — Сначала это был а-ля сталкер какой-то.

Салтанат так его и называла: «мой сталкер пишет», и смеялась над этим.

Затем прозвище Сталкер сменилось Пушкиным — из-за огромных сообщений, которые постоянно отправлял Бишимбаев.

— Огромные поэмы были о любви, о том, что не нужно принимать скоропостижных решений, «не верьте тому, что написано», «меня подставили», — рассказал Айтбек. — Это был первый звоночек — его невозможность принять слово «нет» и отказ.

Айтбек также рассказал о том, что Бишимбаев часто прибегал к НЛП, на что жаловались даже подруги Салтанат.

— При общении с подругами Салтанат как-то раз они затронули эту тему — они сделали замечание, что нельзя использовать НЛП, когда строишь отношения в семье.

НЛП — метод общения, который позволяет управлять собеседником при помощи манипуляций, копирования собеседника и других инструментов давления.

Айтбек Амангельды также рассказал о том, что, уже находясь в отношениях с Бишимбаевым, Салтанат пыталась уговорить его на психотерапию, чтобы наладить семейную жизнь. Подсудимый согласился, только если он сам выберет специалистов. В итоге все психологи уверяли Салтанат в том, что это она виновата во всех семейных конфликтах.

— Салтанат никогда психологи не нравились, которых подбирал Куандык. Потому что они постоянно ей пытались навязать чувство вины, она так об этом и говорила, — поделился Айтбек.

В итоге Бишимбаев стал ходить к психологам один, однако брат Салтанат уверен, что он делал это «просто для галочки».

— Таким психологи не помогают. Они идут туда не с искренним запросом извиниться и помочь себе, — заключил брат Салтанат.

В итоге конфликты в семье продолжились, что вылилось в трагедию — Бишимбаев избил девушку, что, по версии следствия, привело к ее смерти. Теперь экс-министра обвиняют по статьям «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание». О подробностях резонансного дела можете прочитать в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Салтанат Нукенова Интервью Брат Подробности Насилие Домашнее насилие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

Елена,  52

Привет,  37

Pov_13,  36

Alena,  43

Nisa,  40

Vladimir1990,  34

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление