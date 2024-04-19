«Мой сталкер»: как обвиняемый в убийстве жены экс-министр Казахстана настаивал на отношениях и не понимал отказа

Брат Салтанат сразу обратил внимание на то, что Бишимбаев не понимает слово «нет» Источник: Jogargy_sot / T.me; Baku TV | RU / YouTube.com











За резонансным делом об убийстве экс-министром Казахстана Куандыком Бишимбаевым своей супруги Салтанат Нукеновой следят тысячи человек. Недавно в интервью изданию Baku TV брат погибшей, Айтбек Амангельды, рассказал подробности того, как подсудимый добивался руки его сестры, и о первых звоночках, которые он тогда заметил.



По словам Айтбека, Бишимбаев узнал о Салтанат от девушки, с которой тогда встречался.



— Эта девушка начала ему рассказывать, что у нее астролог есть классный. Он предположил, что этот астролог — старая какая-то женщина, чуть ли не с бородавкой на носу, — расказал Айтбек, — и попросил показать фотографию астролога. Эта девушка показала фотографию Салтанат.



Бишимбаев запомнил Салтанат и нашел ее в соцсетях. Подсудимый неоднократно пытался записаться на прием к своей будущей жене, но она отказывала ему, так как консультировала только женщин. Тогда Бишимбаев пошел на хитрость: попросил свою знакомую записаться на прием и сказать, что необходима парная консультация.

— Салтанат сначала подумала, что это семейная пара приходит на консультацию, — вспомнил Айтбек. — В итоге девушка приходит и прямо сразу заявляет, что ей не нужна консультация, что она просто хочет, чтобы Салтанат познакомилась с ее хорошим другом.



Салтанат отказалась знакомиться в таких обстоятельствах, но Бишимбаев не принял отказа. Подсудимый принялся регулярно писать огромные сообщения девушке, настаивая на том, чтобы ему дали шанс.

— Мы долгое время не воспринимали его как какого-то ухажера, — признался Айтбек. — Сначала это был а-ля сталкер какой-то.

Салтанат так его и называла: «мой сталкер пишет», и смеялась над этим. Айтбек Амангельды, брат покойной Салтанат Нукеновой

Затем прозвище Сталкер сменилось Пушкиным — из-за огромных сообщений, которые постоянно отправлял Бишимбаев.



— Огромные поэмы были о любви, о том, что не нужно принимать скоропостижных решений, «не верьте тому, что написано», «меня подставили», — рассказал Айтбек. — Это был первый звоночек — его невозможность принять слово «нет» и отказ.



Айтбек также рассказал о том, что Бишимбаев часто прибегал к НЛП, на что жаловались даже подруги Салтанат.



— При общении с подругами Салтанат как-то раз они затронули эту тему — они сделали замечание, что нельзя использовать НЛП, когда строишь отношения в семье.



НЛП — метод общения, который позволяет управлять собеседником при помощи манипуляций, копирования собеседника и других инструментов давления.

Айтбек Амангельды также рассказал о том, что, уже находясь в отношениях с Бишимбаевым, Салтанат пыталась уговорить его на психотерапию, чтобы наладить семейную жизнь. Подсудимый согласился, только если он сам выберет специалистов. В итоге все психологи уверяли Салтанат в том, что это она виновата во всех семейных конфликтах.

— Салтанат никогда психологи не нравились, которых подбирал Куандык. Потому что они постоянно ей пытались навязать чувство вины, она так об этом и говорила, — поделился Айтбек.



В итоге Бишимбаев стал ходить к психологам один, однако брат Салтанат уверен, что он делал это «просто для галочки».



— Таким психологи не помогают. Они идут туда не с искренним запросом извиниться и помочь себе, — заключил брат Салтанат.

