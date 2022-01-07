«Недовольство было невидимым»: как отсутствие свободы слова привело к бунту в Казахстане — мнение обозревателя НГС

Бунт — это ужасно. Нет ничего романтического в неуправляемой толпе, которая громит магазины и банки. Кровь, пролитая даже ради самых прекрасных в теории идеалов, рождает только новую кровь, а ненависть только усиливает ненависть. Но единственный способ избежать бунта, разрушения в будущем — это начать говорить о проблемах, которые беспокоят людей уже сейчас. И по возможности не только говорить. А попытки скрыться от реальности, вытесняя на периферию общественного сознания (и хорошо еще, если не в тюрьму) тех, кто разрешает благостную картину, приведут к катастрофе в будущем. Потому что некому будет крикнуть: «Вижу айсберг!», пока капитан с пассажирами первого класса будет попивать шампанское в ресторане на верхней палубе.



Другое мнение о происходящем в Казахстане можно прочесть в колонке журналиста Александра Стрельченко, чьи родители живут в Алма-Ате.