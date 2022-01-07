«Недовольство было невидимым»: как отсутствие свободы слова привело к бунту в Казахстане — мнение обозревателя НГС

Казахский бунт (это слово лучше всего описывает происходящее у наших соседей) может дорого обойтись не только этой стране, но и всем нам. Вне зависимости от того, чья сторона одержит верх прямо сейчас. И главным уроком из случившегося должно было бы стать понимание: попытки власти выдавить проблемы, волнующие людей, из публичного поля приводят к тому, что выдавленной может оказаться сама власть. В самый неожиданный момент. О теме рассуждает обозреватель НГС Стас Соколов.
То, что случилось в Казахстане, не мог предсказать никто еще неделю назад. У страны, конечно, были проблемы (а где их нет?), но она смотрелась скорее образцом в смысле сочетания успехов рыночной экономики и, так скажем, национальных особенностей общественного устройства. И вот уже мы видим, как толпа штурмует здания госорганов, а в полицию и солдат стреляют из отнятого у них же оружия.
Глупо пытаться объяснять такое ожесточение исключительно заговором и действиями злобных внешних сил. При помощи одних только телеграм-каналов и чатов WhatsApp нельзя заставить людей даже просто выйти на безопасный митинг (не то что вести настоящие уличные бои). Попытки организации протеста, конечно, тоже могут иметь место. Но для бунта люди должны накопить достаточное количество ненависти и отчаянья.
И вот тут-то возникает главный вопрос: а почему наличие этих ненависти и отчаянья стало полной неожиданностью? Да потому, что за 30 лет правления Назарбаева в этой стране удалось практически полностью зачистить политическое и медийное поле, сделав растущее недовольство практически невидимым. Ну да, люди могут о чём-то судачить меж собой. Но на всех телеканалах тишь да гладь (ну, может быть, какие-то частные проблемы на местах, но с ними борются). Ну да, есть какие-то загнанные под лавку оппозиционеры, но у них нет никаких шансов получить хоть сколько-нибудь заметное место в законодательных органах (так что и внимание на них обращать не стоит). Знакомая ситуация, не правда ли?
Но недовольство от этого никуда не исчезает. Люди видят (благо в цифровую эпоху информация распространяется мгновенно и тотально) растущее катастрофическое неравенство и то, что их уровень жизни год от года снижается, что бы там ни говорила официальная статистика. И стареющий национальный лидер (которого они сами лет десять назад готовы были защищать от нападок и обвинений) уже вызывает у них не прежние восторги и признательность, а усталость и раздражение.
Но в публичном поле ничего этого просто не существует. Ведь нет национальных СМИ, которые бы читала и смотрела значительная часть населения, где бы про эти проблемы говорили открыто. Нет депутатов и оппозиционных партий, которые бы инициировали парламентские расследования хотя бы наиболее вопиющих случаев коррупции. Нет ничего такого, что позволяло бы увидеть приближающиеся проблемы издалека и загодя начать что-то с ними делать. И скопившееся под спудом недовольство в какой-то момент возникает как будто бы из ниоткуда, как айсберг перед «Титаником».
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Бунт — это ужасно. Нет ничего романтического в неуправляемой толпе, которая громит магазины и банки. Кровь, пролитая даже ради самых прекрасных в теории идеалов, рождает только новую кровь, а ненависть только усиливает ненависть. Но единственный способ избежать бунта, разрушения в будущем — это начать говорить о проблемах, которые беспокоят людей уже сейчас. И по возможности не только говорить. А попытки скрыться от реальности, вытесняя на периферию общественного сознания (и хорошо еще, если не в тюрьму) тех, кто разрешает благостную картину, приведут к катастрофе в будущем. Потому что некому будет крикнуть: «Вижу айсберг!», пока капитан с пассажирами первого класса будет попивать шампанское в ресторане на верхней палубе.
Другое мнение о происходящем в Казахстане можно прочесть в колонке журналиста Александра Стрельченко, чьи родители живут в Алма-Ате.
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