«Мои родители забились в углы квартиры»: новосибирец — о власти, беспорядках и страхе за семью в Казахстане

У этой толпы нет лидера, нет общего мнения, нет общей цели. Они просто громят, воруют и пытаются пролить кровь. Остановить их, к сожалению, можно будет только силой. Не потому, что с такими нет смысла разговаривать. Потому что они сами не захотят никаких разговоров. Они просто не откажутся от ощущения безнаказанности и силы.



Сегодня, 6 января, ситуация в городе не особо улучшилась. Всё также слоняются толпы непонятных людей, несущие хаос. Власти же не могут взять под контроль вообще ничего, потому что момент явно упущен. Вопрос остается только один: как долго это будет продолжаться?



«Ночью, говорят, у нас штурмовать пытались военное училище. А еще где-то десантники прям бой вели натуральный», — пересказывает мама слухи, которые передаются из уст в уста. Косвенно эти слухи находят подтверждение, но официальных заявлений власти я пока не видел.



Больше всего меня раздражают эксперты в фейсбуках и на федеральных российских каналах. Те, кто внезапно стал разбираться во внутренней политике Казахстана, увидел в этом низовом и кровавом бунте пример для подражания (привет команде господина Навального), решил, что вправе быть самым умным. И столько вариантов развития событий, столько классных фамилий, достойных взять власть в соседней стране. А знаете что? А мне вот плевать на все ваши умозаключения.



Там, в Алма-Ате, где догорают остовы полицейских машин и с завидной регулярностью слышны выстрелы, сидят люди. Они не политики, не военные. Они простые люди, как я, как вы, как ваши друзья. Например, забившись в углы квартир, сидят мои родители, младший брат, еще толпа родственников. Сидят в практически полной изоляции, без интернета. Созвониться с ними удается лишь изредка, ненадолго, потом связь отрубается. Они узнают новости только от меня. И это страшно.



И если вчера мне было страшно от того, что мой брат очень поздно возвращался домой и ему предстояло проехать через окраины города, погруженные в хаос, то сегодня страшно от осознания происходящего. Я, сука, боюсь. Мне плевать, сколько магазинов там спалят. Мне плевать, газ там, или Елбасы стали причиной недовольств. Мне плевать вообще на всё, КРОМЕ родных. Мне плевать на Назарбаева, Токаева, Аблязова, Лукашенко, Путина и всех причастных к геополитическим заявлениям. Мне плевать, кто устраивает погромы. Но мне не плевать на то, что простые граждане, положившие всю жизнь на работу и достойное воспитание детей, жмутся от страха, не зная, что будет утром. Не зная, в какой стране, и стране ли, они проснутся. Им страшно. Мне страшно. Страшно никогда больше не увидеть родных, потому что сейчас любое слово может быть воспринято как команда: «Мочите всех».

