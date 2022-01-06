«Мои родители забились в углы квартиры»: новосибирец — о власти, беспорядках и страхе за семью в Казахстане

Второй день в Казахстане творится настоящее безумие. Всё началось с того, что власти страны решили вдвое поднять цену на сжиженный газ. Люди вышли на улицы, чтобы отстоять свое право на доступное топливо. Отстояли. Правительство сообщило, что уходит в отставку. Однако к тому моменту акции протеста уже вышли из-под контроля. Митингующие подожгли администрацию президента и захватили грузовик с военными, начались массовые погромы и стычки. Независимый новосибирский журналист Александр Сильченко, семья которого сейчас находится в Алма-Ате, рассказал, что сейчас творится в городе и почему он боится за своих родных. Далее от первого лица.
Алма-Ата за последние двое суток превратилась в место боевых действий. Нет, не тех, где сплошь и рядом рвутся снаряды и летают вертолеты, а в такое, где страшно выйти на улицу. И пугает в первую очередь неизвестность. Когда рвутся снаряды, ты хотя бы понимаешь, что «туда пойдешь — секир-башка будет». А когда по улицам разгуливает хрен пойми кто с хрен пойми какими идеями… Это другое.
Вчера, 5 января, город терзали погромщики. Да, на всякий, это мое личное мнение. Это не протестанты, не возмущенные толпы народа. Это погромщики. Нет, я не скажу, что это заранее подготовленные экстремисты, у которых одна цель: нанести наибольший урон живой силе, не стесняясь средств. Это просто толпа оголтелых, вероятно, пьяных и накуренных людей из разных областей страны, которые почувствовали безнаказанность. Почувствовали, что власти нет. Нет полиции. А если и есть, то у них нет приказа противодействовать любыми средствами и силами разъяренным митингующим. Их просто выгнали на улицу и ничего не сказали. А оголтелой толпе ничего не стоило разоружить полицейских, отпинать их, перевернуть и поджечь парочку патрульных машин, а потом, почуяв кровь, пойти штурмовать административные здания и аэропорт.
У этой толпы нет лидера, нет общего мнения, нет общей цели. Они просто громят, воруют и пытаются пролить кровь. Остановить их, к сожалению, можно будет только силой. Не потому, что с такими нет смысла разговаривать. Потому что они сами не захотят никаких разговоров. Они просто не откажутся от ощущения безнаказанности и силы.
Сегодня, 6 января, ситуация в городе не особо улучшилась. Всё также слоняются толпы непонятных людей, несущие хаос. Власти же не могут взять под контроль вообще ничего, потому что момент явно упущен. Вопрос остается только один: как долго это будет продолжаться?
«Ночью, говорят, у нас штурмовать пытались военное училище. А еще где-то десантники прям бой вели натуральный», — пересказывает мама слухи, которые передаются из уст в уста. Косвенно эти слухи находят подтверждение, но официальных заявлений власти я пока не видел.
Больше всего меня раздражают эксперты в фейсбуках и на федеральных российских каналах. Те, кто внезапно стал разбираться во внутренней политике Казахстана, увидел в этом низовом и кровавом бунте пример для подражания (привет команде господина Навального), решил, что вправе быть самым умным. И столько вариантов развития событий, столько классных фамилий, достойных взять власть в соседней стране. А знаете что? А мне вот плевать на все ваши умозаключения.
Там, в Алма-Ате, где догорают остовы полицейских машин и с завидной регулярностью слышны выстрелы, сидят люди. Они не политики, не военные. Они простые люди, как я, как вы, как ваши друзья. Например, забившись в углы квартир, сидят мои родители, младший брат, еще толпа родственников. Сидят в практически полной изоляции, без интернета. Созвониться с ними удается лишь изредка, ненадолго, потом связь отрубается. Они узнают новости только от меня. И это страшно.
И если вчера мне было страшно от того, что мой брат очень поздно возвращался домой и ему предстояло проехать через окраины города, погруженные в хаос, то сегодня страшно от осознания происходящего. Я, сука, боюсь. Мне плевать, сколько магазинов там спалят. Мне плевать, газ там, или Елбасы стали причиной недовольств. Мне плевать вообще на всё, КРОМЕ родных. Мне плевать на Назарбаева, Токаева, Аблязова, Лукашенко, Путина и всех причастных к геополитическим заявлениям. Мне плевать, кто устраивает погромы. Но мне не плевать на то, что простые граждане, положившие всю жизнь на работу и достойное воспитание детей, жмутся от страха, не зная, что будет утром. Не зная, в какой стране, и стране ли, они проснутся. Им страшно. Мне страшно. Страшно никогда больше не увидеть родных, потому что сейчас любое слово может быть воспринято как команда: «Мочите всех».
Пусть хоть эфиоп к власти придет — дайте людям безопасность. Мы сами решим, куда и как бежать, только дайте возможность сбежать. Дайте возможность просто остаться живыми во всем этом хаосе.
В один миг самый крупный и развитый город Казахстана оказался во власти погромщиков и мародеров. В один миг в моем родном городе не стало полиции, военных, порядка и безопасности. Теперь самое страшное для меня то, что оружие в руках беснующихся людей может стать поводом для обострения национального конфликта, а тогда может погибнуть большое количество невинных людей. И дело уже будет не в экономике, политике и клановых войнах. Дело будет в реках крови, ответственность за которую в итоге никто на себя не возьмет.
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