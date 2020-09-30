«Карта "Мир" — это звучит гордо! Или нет?»: молодая мама о плюсах и минусах обязаловки для пособий

Несколько месяцев федеральные власти настойчиво предлагали оформить карту «Мир», ведь с 1 октября все пособия и пенсии должны приходить только на нее. Но в последний момент ветер изменил направление — регистрировать карту пока не обязательно, выплаты по старой схеме будут приходить на ваши карты и счета до конца текущего года. Оказалось, что оформить «Мир» — тот еще квест, с ним столкнулась наша коллега Наталья Смирнова. Почитайте ее колонку об этом.

Мне повезло, и я получаю детские пособия. Всё это время я пользовалась картой Visa. Деньги приходили, всё было отлично. И вот недавно пришло СМС от банка о том, что теперь для получения выплат из госбюджета до 30 сентября мне кровь из носу нужно оформить карту «Мир». Ну ок. Надо так надо. Прихожу в банк, сижу очередь, подсаживаюсь к оператору и вот что узнаю.