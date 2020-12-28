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Деды Морозы и Снегурочки прыгнули с парашютами в новосибирском небе — красивое экстремальное видео

Сотрудники аэродрома Мочище сняли для новосибирцев новогоднее видеопоздравление

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В ролике, размещенном на официальном <a href="https://www.youtube.com/channel/UCPDIK74ddMJhP0adD4vd1Zw" target="_blank" class="_">Youtube-канале аэродрома Мочище</a>, Деды Морозы и Снегурочки катаются в собачьей упряжке, прыгают с парашютом и бегают на лыжах

В ролике, размещенном на официальном Youtube-канале аэродрома Мочище, Деды Морозы и Снегурочки катаются в собачьей упряжке, прыгают с парашютом и бегают на лыжах

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Сотрудники аэродрома Мочище сняли поздравительное видео для горожан. Они рассказали свою версию того, как доставляют подарки новосибирские Деды Морозы и Снегурочки в 2020 году. Сказочным героям на видео приходится прыгать с парашютом, мчаться в собачьей упряжке и на снегоходе, чтобы доставить до каждого новогодние подарки.

— Основная идея — транспортная. Аэродром Мочище готов доставить в период пандемии всех Дедов Морозов до места, чтобы все получили подарки. Ролик начинается с того, что главный Дед Мороз прилетает на Ми-2 и сообщает, что предоставит вертолет Ми-8, который доставит всех до места. А когда они приземлятся, их развезут — кого собаки, кого машина, а кого-то снегоход, потому что в период пандемии не ходит транспорт, поэтому Дедам Морозам приходится преодолевать вот такой путь, — рассказывает легенду ролика видеооператор Елена Василенко.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Процесс съемок и монтажа видеоролика занял около месяца. Автором ролика стал руководитель аэродрома Александр Осокин.

— В один день мы снимали общий сбор, несколько дней снимали прыжки с парашютом, также договаривались с хозяевами лошадей и собак, которые доставляли сказочных героев. Во время съемок финальной сцены на площади Ленина с нами фотографировались горожане. Мы поздравляем всех жителей нашего города с новым, 2021 годом и хотим, чтобы все люди как можно чаще улыбались! — желает Елена Василенко.

В эти морозны выходные новосибирские Деды Морозы и Снегурочки устроили традиционный забег, а потом искупались, несмотря на погоду. Организаторы «Проруби-2020» называют это событие веселым мероприятием по одарению прохожих на проспекте Карла Маркса улыбками и конфетами — по желанию самих участников. И устраивают его ежегодно.

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аэродром Мочищеновый год
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