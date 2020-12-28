Деды Морозы и Снегурочки прыгнули с парашютами в новосибирском небе — красивое экстремальное видео

Сотрудники аэродрома Мочище сняли поздравительное видео для горожан. Они рассказали свою версию того, как доставляют подарки новосибирские Деды Морозы и Снегурочки в 2020 году. Сказочным героям на видео приходится прыгать с парашютом, мчаться в собачьей упряжке и на снегоходе, чтобы доставить до каждого новогодние подарки.

— Основная идея — транспортная. Аэродром Мочище готов доставить в период пандемии всех Дедов Морозов до места, чтобы все получили подарки. Ролик начинается с того, что главный Дед Мороз прилетает на Ми-2 и сообщает, что предоставит вертолет Ми-8, который доставит всех до места. А когда они приземлятся, их развезут — кого собаки, кого машина, а кого-то снегоход, потому что в период пандемии не ходит транспорт, поэтому Дедам Морозам приходится преодолевать вот такой путь, — рассказывает легенду ролика видеооператор Елена Василенко.