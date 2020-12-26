Новосибирские Деды Морозы и Снегурочки искупались в сильный мороз

Новосибирские Деды Морозы и Снегурочки устроили традиционный забег, а потом искупались, несмотря на сильный мороз.



Организаторы «Проруби 2020» называют это событие веселым мероприятием по одарению прохожих на проспекте Карла Маркса улыбками и конфетами — по желанию самих участников. И устраивают его ежегодно.

Требования к участникам были следующими: новогодняя шапка или колпак, красные шорты (в крайнем случае — синие), варежки для тепла.