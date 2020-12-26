26 декабря суббота
СЕЙЧАС -31°С
Пробки 4/10
usd 73.69
eur 89.87
Тема дняВ тихом центре взялись за 20-летний долгострой

Все новости

Все новости

Новосибирские Деды Морозы и Снегурочки искупались в сильный мороз

Но сначала они устроили забег

1 810
28Обсудить

Поделиться

Кто-то участвовал только в забеге, кто-то — только в купании, а кто-то — и в том, и другом

Кто-то участвовал только в забеге, кто-то — только в купании, а кто-то — и в том, и другом

Поделиться

Новосибирские Деды Морозы и Снегурочки устроили традиционный забег, а потом искупались, несмотря на сильный мороз.

Организаторы «Проруби 2020» называют это событие веселым мероприятием по одарению прохожих на проспекте Карла Маркса улыбками и конфетами — по желанию самих участников. И устраивают его ежегодно.

Требования к участникам были следующими: новогодняя шапка или колпак, красные шорты (в крайнем случае — синие), варежки для тепла.

На площади Маркса участники бежали от памятника Покрышкину — по стороне НГТУ

На площади Маркса участники бежали от памятника Покрышкину — по стороне НГТУ

Поделиться

А вот и молодой человек в шортах, которого сегодня многие сфотографировали, видимо, он тоже участвовал или поддерживал кого-то таким образом

А вот и молодой человек в шортах, которого сегодня многие сфотографировали, видимо, он тоже участвовал или поддерживал кого-то таким образом

Поделиться

Каждый может присоединиться к группе по ходу маршрута либо сойти с дистанции чуть раньше

Каждый может присоединиться к группе по ходу маршрута либо сойти с дистанции чуть раньше

Поделиться

После забега в программе было купание в проруби

После забега в программе было купание в проруби

Поделиться

Купание было у котлована Юго-Западный

Купание было у котлована Юго-Западный

Поделиться

Некоторые участники закаливались — растирались снегом&nbsp;

Некоторые участники закаливались — растирались снегом 

Поделиться

Новосибирские моржи не побоялись мороза ниже -35 градусов

Новосибирские моржи не побоялись мороза ниже -35 градусов

Поделиться

Помимо Дедов Морозов в мероприятии участвовали Снегурочки

Помимо Дедов Морозов в мероприятии участвовали Снегурочки

Поделиться

Глядя на эти фотографии и не подумаешь, что сегодня самый холодный день 2020 года

Глядя на эти фотографии и не подумаешь, что сегодня самый холодный день 2020 года

Поделиться

Участники мероприятия выглядят радостными и незамерзшими&nbsp;

Участники мероприятия выглядят радостными и незамерзшими 

Поделиться

Участники сегодняшнего купания теперь подготовлены к Крещению&nbsp;

Участники сегодняшнего купания теперь подготовлены к Крещению 

Поделиться

В 2019 году мы писали о том, как полуголые Деды Морозы устроили забег по Академгородку в -28 градусов.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Дед МорозСнегурочказабегморжиморозы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (28)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...