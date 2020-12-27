Аномальные морозы в Новосибирской области затянутся еще на несколько дней. Предупреждение от МЧС

Аномальные морозы в Новосибирске затянутся
В воскресенье, 27 декабря, новосибирцам пришла массовая рассылка от МЧС — по области и в Новосибирске ожидаются сильные морозы.
— По данным Гидрометцентра,
В случае возникновения экстренной ситуации спасатели просят обращаться по единому телефону оперативных служб 112.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня ночью в Новосибирске ожидается до -37 градусов, однако потом в городе должно потеплеть. И уже в среду дневная температура может составить около -10 градусов.
По данным Gismeteo.ru, аномальные холода (ночью до минус 40-ка) будут держаться в регионе сегодня и завтра, а затем потеплеет до -11 градусов.
Аномально низкая температура сохраняется в Новосибирской области уже второй день. Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию и том, как регион переживает сильные холода.