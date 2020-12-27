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Аномальные морозы в Новосибирской области затянутся еще на несколько дней. Предупреждение от МЧС

Публикуем прогноз погоды на 28, 29 и 30 декабря

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В регионе сохраняется аномальный холод

В регионе сохраняется аномальный холод

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Аномальные морозы в Новосибирске затянутся

В воскресенье, 27 декабря, новосибирцам пришла массовая рассылка от МЧС — по области и в Новосибирске ожидаются сильные морозы.

— По данным Гидрометцентра, 28–30 декабря по Новосибирской области и в Новосибирске сохраняется аномально холодная погода с минимальными температурами местами -40 и ниже, — говорится в сообщении.

В случае возникновения экстренной ситуации спасатели просят обращаться по единому телефону оперативных служб 112.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня ночью в Новосибирске ожидается до -37 градусов, однако потом в городе должно потеплеть. И уже в среду дневная температура может составить около -10 градусов.

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По данным Gismeteo.ru, аномальные холода (ночью до минус 40-ка) будут держаться в регионе сегодня и завтра, а затем потеплеет до -11 градусов.

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Аномально низкая температура сохраняется в Новосибирской области уже второй день. Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию и том, как регион переживает сильные холода.

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МЧСаномальные морозыпогода в Новосибирске
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