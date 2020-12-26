Морозы усилятся: в Новосибирской области похолодает до -43 градусов (но ненадолго)

Суббота, 26 декабря, стала самым холодным днем в Новосибирской области с начала зимы-2020. В самом Новосибирске температура воздуха достигала в дневное время -36 градусов, а в некоторых районах региона термометры показывали даже -50 градусов! Смотрим, какая погода ждет нас ночью и завтра, в воскресенье, 27 декабря.



По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью температура воздуха опустится до -41... -43 градусов. Днем столбик термометра покажет до -35... -37 градусов, будет малооблачно, преимущественно без осадков. В отдельных районах области ожидаются изморозь и дымка, на дорогах местами гололедица. Будет дуть переменный ветер со скоростью до 5 метров в секунду.