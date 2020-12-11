Вас там не ждут: какие ограничения ввели регионы России, куда все едут на Новый год

Последние несколько лет в Москве устраивали новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». Десятки торговых шале, тысячи мастер-классов, выступления творческих коллективов, ледовые представления подстегнули и без того высокий спрос на главный туристический город страны. В прошлом году фестиваль побил рекорд по продолжительности и посещаемости: к праздничным гуляньям с 13 декабря 2019 года по 12 января 2020-го присоединились больше 26 миллионов человек. В этом году от популярной традиции столичные власти отказались. Когда в городе, по официальным данным, больше 670 тысяч подхвативших коронавирус, ни о каких массовых мероприятиях речи идти не может. Ограничительные меры в Москве действуют до середины января 2021-го. Согласно указу Сергея Собянина, кроме отмены народных гуляний, будут закрыты детские досуговые учреждения.



— Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник — в малом домашнем кругу, — написал мэр Москвы в личном блоге. — Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся. Прошу вас по-прежнему быть максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье.

