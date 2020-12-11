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Вас там не ждут: какие ограничения ввели регионы России, куда все едут на Новый год

Вас там не ждут: какие ограничения ввели регионы России, куда все едут на Новый год

Читайте и еще раз подумайте, стоит ли куда-то ехать

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Во многих городах России на Новый год можно просто погулять по улицам

Во многих городах России на Новый год можно просто погулять по улицам

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Поскольку большинство границ до сих пор закрыто, спрос на родные берега растет. В рейтинге популярных новогодних направлений внутри страны особых перемен нет. Россияне всё так же больше всего стремятся встретить праздник в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде и Крыму. Но есть ли чем заняться в российских городах? Возможно, эти ваши праздники станут самыми спокойными.

1

Москва

Последние несколько лет в Москве устраивали новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». Десятки торговых шале, тысячи мастер-классов, выступления творческих коллективов, ледовые представления подстегнули и без того высокий спрос на главный туристический город страны. В прошлом году фестиваль побил рекорд по продолжительности и посещаемости: к праздничным гуляньям с 13 декабря 2019 года по 12 января 2020-го присоединились больше 26 миллионов человек. В этом году от популярной традиции столичные власти отказались. Когда в городе, по официальным данным, больше 670 тысяч подхвативших коронавирус, ни о каких массовых мероприятиях речи идти не может. Ограничительные меры в Москве действуют до середины января 2021-го. Согласно указу Сергея Собянина, кроме отмены народных гуляний, будут закрыты детские досуговые учреждения.

— Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник — в малом домашнем кругу, — написал мэр Москвы в личном блоге. — Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся. Прошу вас по-прежнему быть максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье.

В лучшие времена торговые ряды в Москве были бы битком

В лучшие времена торговые ряды в Москве были бы битком

Хотя Сергей Собянин объявил, что сфера обслуживания будет работать, без ограничений не обошлось. Из-за пандемии отменили рождественские базары и фестивали, а рестораны и клубы не смогут принимать посетителей после 23:00. Новогодняя ночь для этого правила не стала исключением. В увеселительных заведениях запретили проводить развлекательные мероприятия, театрам, кинотеатрам и концертным площадкам разрешено заполнять только четверть зала. Приостановлены культурные, выставочные и просветительские мероприятия. А вот открытые катки продолжат работу.

2

Санкт-Петербург

В Петербурге заболевших в четыре раза меньше, чем в Москве, зато ограничения куда серьезнее. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин в начале декабря вообще призвал туристов не приезжать в город на Новый год.

— Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году, — сказал Евгений Елин. — Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города, мы говорим гостям: «Давайте мы побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье жителей, не надо в этом году к нам приезжать».

Впервые за многие годы в Петербурге в новогоднюю ночь не будет работать общественный транспорт

Впервые за многие годы в Петербурге в новогоднюю ночь не будет работать общественный транспорт

Но что, собственно, вам делать в Петербурге, если вы уже купили билеты и не хотите прислушиваться к наставлениям Евгения Елина?

  • с 4 декабря в городе закрыты аквапарки и океанариумы;
  • с 30 декабря по 10 января не будут работать музеи и театры;
  • запрещены автобусные и пешеходные экскурсии;
  • рестораны и кафе с 25 по 29 декабря и с 4 января по 10 января не будут принимать гостей с 19:00 до 06:00;
  • с 30 декабря по 3 января работу предприятий общепита обещают полностью приостановить;
  • даже общественный транспорт в новогоднюю ночь не будет работать.
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3

Калининград

В Ассоциации туроператоров России говорят, что на фоне московских и петербургских ограничений Калининград станет более привлекательным для туристов. Жестких запретов здесь нет. В Калининградской области, по официальной статистике, на данный момент выявлено чуть меньше 14 тысяч заболевших коронавирусом. В регионе сохраняется табу на банкеты и массовые мероприятия, работу детских комнат и фуд-кортов в торговых центрах. До этой недели кафе и рестораны Калининграда могли работать только до 21:00, но с 7 декабря им продлили разрешенное время до 23:00. А насчет Нового года местные власти вообще настроены позитивно и надеются, что ближе к каникулам удастся снять все ограничения.

4

Краснодарский край

Сочи прекрасно подойдет для любителей прогулок по зимним пляжам. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, здесь поставили лавочки, качели и беседки, а пляжное оборудование регулярно обрабатывают. Но если вы соберетесь в Краснодарский край за культурно-массовыми мероприятиями, вас ждет разочарование: на новогодние каникулы их отменили по всему региону. Кафе и ресторанам предписали работать до полуночи, а их посетителям — соблюдать дистанцию и масочный режим. 24 тысячи заболевших все-таки не шутки.

5

Крым

На весь Крым с начала пандемии нет и двадцати тысяч заболевших, но для местных властей это совсем не повод расслабляться. На городских и сельских площадях с 20 декабря по 15 января собираются отменить все массовые мероприятия. Не будет праздников в Домах культуры и театрах, в спорткомплексах и ТРЦ. В новогодние каникулы перестанут работать все без исключения развлекательные центры. Ночные клубы, кальянные, концертные залы, караоке и дискотеки закроют свои двери с 22:00 до 08:00. Рестораны и кафе будут работать только навынос и доставлять заказы. Театрам, кинотеатрам и циркам работать в праздничные дни разрешили, но только при заполнении максимум трети залов. Ограничения введут и для музейных экскурсий — не больше десяти человек в группе.

Новогодний Крым подойдет разве что тем, кто соскучился по зеленым деревьям

Новогодний Крым подойдет разве что тем, кто соскучился по зеленым деревьям

Но в Крыму есть и другие проблемы, кроме коронавируса. С 2019 года здесь наблюдается маловодье. Из-за него воду в отелях дают по часам. Временные графики подачи ввели в Симферополе, Ялте и еще 39 населенных пунктах. Евпатория осталась без горячего водоснабжения, а в Алуште, Белогорске и некоторых поселках по ночам снижают давление в трубах. Но руководство региона уверяет, что всё же у многих отелей республики есть резервные мощности, достаточные, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды.

6

Казань

Один из немногих регионов, где совершенно точно можно будет встретить Новый год в ресторане, — Татарстан. Но есть одно условие: работать заведения общепита в ночь на 1 января будут только до 03:00. В остальное время барам, кафе и ресторанам разрешено работать лишь до полуночи. А вот для музеев и других учреждений культуры в регионе, где выявлено примерно 11,5 тысяч заболевших, дополнительных ограничений на новогодние каникулы нет.

7

Не забываем о безопасности

Российские власти призывают провести Новый год в кругу близких и не выбираться в те регионы и страны, где уровень заболеваемости COVID-19 находится на очень высоком уровне. Но если жажда путешествий и приключений в вас сильнее заботы о собственном здоровье, соблюдайте хотя бы элементарные меры безопасности. Носите маски в общественных местах и соблюдайте социальную дистанцию. Тогда шансов провести первые дни 2021 года на больничной койке будет значительно меньше.

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Крымкоронавирусновогодние турырестораны в коронавирусНовый год 2021
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