Власти Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год. В городе закроют музеи и кафе

Власти Петербурга призвали туристов не приезжать в город на новогодние праздники. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, сообщает ТАСС.
— Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году, — сказал Евгений Елин. — Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города, мы говорим гостям: «Давайте мы побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье жителей, не надо в этом году к нам приезжать».
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что ситуация с распространением коронавируса в городе остается напряженной. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в Петербурге выявлено
В связи с ростом заболеваемости в Санкт-Петербурге ввели дополнительные ограничения. В частности, с 4 декабря в городе закроют аквапарки и океанариумы, приостановят работу музеев, выставок и театров. С 25 по 29 декабря и с 4 января по 10 января кафе и рестораны не будут принимать гостей с 19:00 до 06:00, а с 30 декабря по 3 января работу предприятий общепита полностью приостановят. Также в новогодние каникулы не будут работать Русский музей и Эрмитаж.