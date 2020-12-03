3 декабря четверг
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 7/10
usd 75.62
eur 91.31
Тема дняГород безработных: как увольняют людей

Все новости

Все новости

Власти Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год. В городе закроют музеи и кафе

Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной

1 920
19Обсудить

Поделиться

Новогодние толпы в этом году грозят полным закрытием всего

Новогодние толпы в этом году грозят полным закрытием всего

Поделиться

Власти Петербурга призвали туристов не приезжать в город на новогодние праздники. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, сообщает ТАСС.

— Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году, — сказал Евгений Елин. — Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города, мы говорим гостям: «Давайте мы побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье жителей, не надо в этом году к нам приезжать».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что ситуация с распространением коронавируса в городе остается напряженной. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в Петербурге выявлено 136 980 зараженных коронавирусом (плюс 3692 случая за сутки), 5668 скончались от COVID-19 (плюс 69 случаев за сутки).

В связи с ростом заболеваемости в Санкт-Петербурге ввели дополнительные ограничения. В частности, с 4 декабря в городе закроют аквапарки и океанариумы, приостановят работу музеев, выставок и театров. С 25 по 29 декабря и с 4 января по 10 января кафе и рестораны не будут принимать гостей с 19:00 до 06:00, а с 30 декабря по 3 января работу предприятий общепита полностью приостановят. Также в новогодние каникулы не будут работать Русский музей и Эрмитаж.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Санкт-ПетербургкоронавирусНовый год 2021
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...