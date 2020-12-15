15 декабря вторник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 6/10
usd 72.93
eur 88.58

Все новости

Все новости

Калининградская область объявила новогодний локдаун: ТЦ закрыты, ярмарки запрещены

Будут ли работать кафе, еще не решили

3 018
39Обсудить

Поделиться

Ограничения будут действовать с 28 декабря по 17 января

Ограничения будут действовать с 28 декабря по 17 января

Поделиться

Калининградская область введет дополнительные противоэпидемические меры с 28 декабря по 17 января, решение принято в связи с высоким уровнем заболеваемости. Об этом сообщает ТАСС. По данным федерального оперштаба, с 8 декабря в Калининградской области стали фиксировать более 200 заболевших в сутки.

На новогодние праздники закрываются все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров. Также будет ограничена работа фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры. Запрещена деятельность саун, бань, spa-центров, парикмахерских, бьюти-студий, салонов красоты. Ограничат даже деятельность банков и МФЦ — они продолжают работу только с юридическими лицами. Также отменяются уличные ярмарки, массовые спортивные и уличные мероприятия. Продолжает действовать запрет на проведение корпоративов.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В школах области на это время объявляются каникулы, закрываются учреждения дополнительного образования, спортивные секции, приостанавливаются тренировки, за исключением тренировок спортсменов сборной России. Зимняя сессия в вузах и колледжах пройдет в дистанционной форме. Детские сады с 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января продолжат работу с нагрузкой в 50% — места будут предоставляться детям, у которых работают оба родителя.

Точный режим работы общепита будет известен в ближайшую неделю, пока принято решение о работе кафе и ресторанов с заполнением не более 50% мест с 06:00 до 23:00.

Первым регионом, который ввел локдаун из-за второй волны пандемии, стала Бурятия — аналогичные ограничения действовали там в течение двух недель с 16 ноября, после чего ежесуточный прирост заболевших стал снижаться. Дополнительные ограничения также недавно ввел Петербург, который вместе с Калининградом входит в число самых популярных российских городов для путешествий в новогодние праздники. Какие ограничительные меры вводят другие туристические города России, мы писали в этом материале.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Калининградновогодние праздникитуризмкоронавируслокдаун
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (39)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...