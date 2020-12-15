Калининградская область объявила новогодний локдаун: ТЦ закрыты, ярмарки запрещены

Калининградская область введет дополнительные противоэпидемические меры с 28 декабря по 17 января, решение принято в связи с высоким уровнем заболеваемости. Об этом сообщает ТАСС. По данным федерального оперштаба, с 8 декабря в Калининградской области стали фиксировать более 200 заболевших в сутки.
На новогодние праздники закрываются все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров. Также будет ограничена работа фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры. Запрещена деятельность саун, бань, spa-центров, парикмахерских, бьюти-студий, салонов красоты. Ограничат даже деятельность банков и МФЦ — они продолжают работу только с юридическими лицами. Также отменяются уличные ярмарки, массовые спортивные и уличные мероприятия. Продолжает действовать запрет на проведение корпоративов.
В школах области на это время объявляются каникулы, закрываются учреждения дополнительного образования, спортивные секции, приостанавливаются тренировки, за исключением тренировок спортсменов сборной России. Зимняя сессия в вузах и колледжах пройдет в дистанционной форме. Детские сады с 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января продолжат работу с нагрузкой в
Точный режим работы общепита будет известен в ближайшую неделю, пока принято решение о работе кафе и ресторанов с заполнением не более
Первым регионом, который ввел локдаун из-за второй волны пандемии, стала Бурятия — аналогичные ограничения действовали там в течение двух недель с 16 ноября, после чего ежесуточный прирост заболевших стал снижаться. Дополнительные ограничения также недавно ввел Петербург, который вместе с Калининградом входит в число самых популярных российских городов для путешествий в новогодние праздники. Какие ограничительные меры вводят другие туристические города России, мы писали в этом материале.