Шесть маршруток и шесть автобусов поедут в объезд из-за полумарафона в Академгородке — карта перекрытых дорог

21 апреля в новосибирском Академгородке из-за проведения IX весеннего легкоатлетического полумарафона перекроют несколько улиц. Из-за этого общественный транспорт изменит схему движения.
Как сообщили в ЦУГАЭТ, движение транспорта будет ограничено с 08:00 до 14:30. На этот период будут перекрыты следующие улицы:
На период закрытия движения общественный транспорт будет курсировать по следующим схемам:
Автобусные маршруты:
№ 8 — в прямом и обратном направлениях на участке от конечного остановочного пункта «Цветной проезд» до проспекта Строителей: конечный остановочный пункт «Цветной проезд», улица Жемчужная, Университетский проспект, улица Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, далее по действующей схеме;
№ 23 — в прямом и обратном направлениях на участке от проспекта Строителей до Бердского шоссе: проспект Академика Лаврентьева, улица Пирогова, Университетский проспект, далее по действующей схеме;
№ 38 — в прямом и обратном направлениях на участке от проспекта Строителей до конечного остановочного пункта «Цветной проезд»: проспект Академика Лаврентьева, улица Пирогова, Университетский проспект, улица Жемчужная, конечный остановочный пункт «Цветной проезд»;
№ 52, 72 — в прямом и обратном направлениях на участке от Бердского шоссе до проспекта Строителей: Университетский проспект, улица Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, далее по действующим схемам;
№ 52к — в прямом и обратном направлениях на участке от конечного остановочного пункта «Цветной проезд» до улицы Демакова: конечный остановочный пункт «Цветной проезд», улица Жемчужная, Университетский проспект, улица Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, проспект Строителей, улица Российская, далее по действующей схеме.
Маршрутное такси:
№ 7 — в прямом и обратном направлениях на участке от Бердского шоссе до проспекта Строителей: Университетский проспект, улица Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, далее по действующей схеме;
№ 15, 35, 52, 74 — в прямом и обратном направлениях на участке от конечного остановочного пункта «Цветной проезд» до проспекта Строителей: конечный остановочный пункт «Цветной проезд», улица Жемчужная, Университетский проспект, улица Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, далее по действующим схемам;
№ 62 — на участке от проспекта Строителей до Бердского шоссе: проспект Академика Лаврентьева, улица Пирогова, Университетский проспект, далее по действующей схеме.
Ранее в Новосибирской области с 18 апреля до 19 мая ограничили движение большегрузов.