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Дороги и транспорт Шесть маршруток и шесть автобусов поедут в объезд из-за полумарафона в Академгородке — карта перекрытых дорог

Шесть маршруток и шесть автобусов поедут в объезд из-за полумарафона в Академгородке — карта перекрытых дорог

Улицы перекроют 21 апреля

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Движение транспорта будет ограничено с 08:00 до 14:30

21 апреля в новосибирском Академгородке из-за проведения IX весеннего легкоатлетического полумарафона перекроют несколько улиц. Из-за этого общественный транспорт изменит схему движения.

Как сообщили в ЦУГАЭТ, движение транспорта будет ограничено с 08:00 до 14:30. На этот период будут перекрыты следующие улицы:

На период закрытия движения общественный транспорт будет курсировать по следующим схемам:

Автобусные маршруты:

№ 8 — в прямом и обратном направлениях на участке от конечного остановочного пункта «Цветной проезд» до проспекта Строителей: конечный остановочный пункт «Цветной проезд», улица Жемчужная, Университетский проспект, улица Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, далее по действующей схеме;

№ 23 — в прямом и обратном направлениях на участке от проспекта Строителей до Бердского шоссе: проспект Академика Лаврентьева, улица Пирогова, Университетский проспект, далее по действующей схеме;

№ 38 — в прямом и обратном направлениях на участке от проспекта Строителей до конечного остановочного пункта «Цветной проезд»: проспект Академика Лаврентьева, улица Пирогова, Университетский проспект, улица Жемчужная, конечный остановочный пункт «Цветной проезд»;

№ 52, 72 — в прямом и обратном направлениях на участке от Бердского шоссе до проспекта Строителей: Университетский проспект, улица Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, далее по действующим схемам;

№ 52к — в прямом и обратном направлениях на участке от конечного остановочного пункта «Цветной проезд» до улицы Демакова: конечный остановочный пункт «Цветной проезд», улица Жемчужная, Университетский проспект, улица Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, проспект Строителей, улица Российская, далее по действующей схеме.

Маршрутное такси:

№ 7 — в прямом и обратном направлениях на участке от Бердского шоссе до проспекта Строителей: Университетский проспект, улица Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, далее по действующей схеме;

№ 15, 35, 52, 74 — в прямом и обратном направлениях на участке от конечного остановочного пункта «Цветной проезд» до проспекта Строителей: конечный остановочный пункт «Цветной проезд», улица Жемчужная, Университетский проспект, улица Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, далее по действующим схемам;

№ 62 — на участке от проспекта Строителей до Бердского шоссе: проспект Академика Лаврентьева, улица Пирогова, Университетский проспект, далее по действующей схеме.

Ранее в Новосибирской области с 18 апреля до 19 мая ограничили движение большегрузов.

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