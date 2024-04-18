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Дороги и транспорт Движение большегрузов ограничили в Новосибирской области. Где можно проехать транзитом?

Движение большегрузов ограничили в Новосибирской области. Где можно проехать транзитом?

Для проезда автомобиля с нагрузкой на ось более пяти тонн потребуется спецразрешение

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Сегодняшнее введение ограничений в ТУАД объяснили «возникновением сезонных неблагоприятных природно-климатических условий»

С 18 апреля до 19 мая в Новосибирской области ограничили движение большегрузов. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог НСО.

— В этот период не допускается проезд по дорогам транспортных средств с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения. Исключения предусмотрены для транспорта, который перевозит продукты питания, лекарства и другие социально-значимые грузы, — уточнили в ТУАД.

Ряд участков дорог станут так называемыми транзитными коридорами (на них ограничения действовать не будут).

— Это участки км 14+108 — км 15+800 автодороги К-17р Новосибирск — Кочки — Павлодар и км 17+303 — км 17+603 автодороги К-24 Новосибирск — аэропорт Толмачево («Толмачевское» кольцо), — уточнили в ТУАД.

В середине июня в регионе до конца лета также введут дополнительные ограничения для большегрузов при дневной жаре (выше +32).

А еще с 22 апреля в Новосибирске вводят жесткие ограничения для движения фур и грузовиков. Город для них полностью будут закрывать каждый день в светлое время суток. И это не стандартные весенние меры, чтобы сберечь асфальт. В городе одновременно будут ремонтировать сразу два моста — Октябрьский и Димитровский, а также нужно срочно решать вопросы с ямами

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