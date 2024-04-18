Движение большегрузов ограничили в Новосибирской области. Где можно проехать транзитом?

Сегодняшнее введение ограничений в ТУАД объяснили «возникновением сезонных неблагоприятных природно-климатических условий» Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











С 18 апреля до 19 мая в Новосибирской области ограничили движение большегрузов. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог НСО.



— В этот период не допускается проезд по дорогам транспортных средств с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения. Исключения предусмотрены для транспорта, который перевозит продукты питания, лекарства и другие социально-значимые грузы, — уточнили в ТУАД.



Ряд участков дорог станут так называемыми транзитными коридорами (на них ограничения действовать не будут).



— Это участки км 14+108 — км 15+800 автодороги К-17р Новосибирск — Кочки — Павлодар и км 17+303 — км 17+603 автодороги К-24 Новосибирск — аэропорт Толмачево («Толмачевское» кольцо), — уточнили в ТУАД.



В середине июня в регионе до конца лета также введут дополнительные ограничения для большегрузов при дневной жаре (выше +32).

