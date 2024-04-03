«Дошли до ручки»: фурам запретили въезд в Новосибирск днем — спасет ли это дороги и что будет с доставкой еды и лекарств

Состояние дорог и мостов в Новосибирске оставляет желать лучшего Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











С 22 апреля в Новосибирске вводят жесткие ограничения для движения фур и грузовиков. Город для них полностью будут закрывать каждый день в светлое время суток. И это не стандартные весенние меры, чтобы сберечь асфальт. В городе одновременно будут ремонтировать сразу два моста — Октябрьский и Димитровский, а также нужно срочно решать вопросы с ямами. В итоге у фур будет только 8 часов, чтобы проехать по городу и успеть всё, в том числе и разгрузиться. Эксперты опасаются, что из-за отсутствия нормальных отстойников все въезды в город превратятся в настоящий кошмар с процветающей антисанитарией, а ночью водителям придется очень туго из-за колонн грузовиков. Корреспондент НГС узнала у экспертов, к чему приведут такие ограничения, а также узнала у водителя фуры, как легко их обойти.

Сразу два моста и ямы

В Новосибирске этой весной ремонт полотна развернут и на Октябрьском, и на Димитровском мостах. Сужение всего на одну полосу сразу же привело в огромным пробкам: они собираются теперь не только в часы пик, но и даже поздно вечером.

Димитровский мост будут ремонтировать в апреле — восстанавливать крайнюю правую полосу в сторону правого берега начнут после установки строительного вагончика и всех предварительных работ. Конкурсы по ямочному ремонту должны отыграть к 15 апреля, а значит, в это время можно ждать появления бригад.

Постановление было подписано и. о. мэра Новосибирска Олегом Клемешовым 19 марта. В нем с 22 апреля вводятся временное ограничение «движения транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 12 тонн», а также техники, которая может ехать не более 30 км/ч. Они не смогут ездить по любым дорогам города с 06:00 до 22:00 — для перемещения останется лишь 8 ночных часов.

Эксперты уверены, что ограничения для грузового транспорта решили ввести, чтобы город не захлебнулся в пробках. Даже быстрая заделка самых небольших ям может спровоцировать многочасовую пробку на магистрали, а тем более на более узких улицах.

В этом году ограничения для большегрузов гораздо серьезнее, чем обычно Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В документе есть оговорка: ограничения не распространяются на грузовики, которые доставляют еду, лекарства, топливо, почту, перевозят мусор и материалы для аварийно-восстановительных работ. То есть свежее молоко и хлеб в супермаркетах не исчезнут. Перечень достаточно широкий, но всё же целый ряд важных товаров туда не попадает: например, запчасти для машин, мебель, техника.



Весной введение ограничения для движения грузовиков вполне обоснованы. При таянии снега и на дорогах, и под ними много влаги, и высокая нагрузка приводит к быстрому разрушению. Стоит помнить и о весенних перепадах температуры: ночью вода замерзает, а днем растаивает, что приводит к появлению дополнительных трещин и ям. Но в этом году ограничения намного жестче.

— Думаю, что они вызваны в первую очередь не желанием сохранить дороги, хотя влияние перегруза, конечно, существенное, а скорее всего, попыткой каким-то образом облегчить заторные явления, — отметил Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области. — Нужно облегчить перегруженные участки городские, которые не справляются с тем трафиком, что есть сейчас.

Ямы и трещины на дорогах снижают скорость потока столь же эффективно, как и какие-то вынужденные сужения полос. Всё это приводит к увеличению пробок весной.

— Дошли до ручки, дотянули до этого кошмара с дорогами, поэтому два моста у нас стоят и в ремонте теперь. По пробкам хуже не было, но хуже будет, — уверен Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР). — Качество дорожных ремонтов спровоцировало ту ситуацию, что мы имеем. Ту же самую улицу Писарева, которую показывали в прокуратуре, ее ремонтировали два года подряд. И ездить там всё равно невозможно!

Дальнобойщики послушаются?

О планируемых ограничениях водители знали задолго до постановления Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Водитель фуры Евгений согласился поговорить с корреспондентом НГС при условии, что не будет опубликована его фамилия. Он сообщил, что водители давно знали и уже успели всё обсудить. Они уверены, что в первую очередь ограничение коснется тех фур, что шли транзитом через Новосибирск.

— Они идут, например, с запада на восток, и нельзя будет ехать, как раньше, через город. То есть им придется стараться как-то все краем-краем, — объяснил Евгений.

С ним отчасти согласен и Вячеслав Ашурков, который отметил, что часть фур поедут в объезд, потому что Новосибирск для них лишь промежуточная точка, а терять 16 часов очень дорого. Но Новосибирск остается важным транспортным хабом.

— Я слабо представляю себе объездной маршрут на юг, то есть на Алтайский край. Видимо, если выходить на Томск и оттуда на Барнаул. Но они будут по сути ехать по двум катетам вместо того, чтобы ехать по гипотенузе, — подчеркнул автоэксперт.

Евгений уверен, что если так власти решили уберечь дороги, то это мало поможет ситуации.

— А вы никогда не обращали внимание, например, что вот идет тут колея, а фура в эту колею не встает! Колея от легковых машин. У нас ГОСТы еще каких годов. Раньше у нас другие машины были, а сейчас много шипованных резинок, из-за которых тоже колейность эта делается. Если делать нормальные дороги, то всё будет в порядке, — уверен водитель фуры.

Он считает, что запрет мало что изменит и, скорее всего, так и останется формальным на бумаге. Обойти его будет достаточно просто — достаточно внести в документы товары первой необходимости: например, продукты питания.

— Мы как ездили, так мы и будем ездить. У нас работа. Мы же не просто так, захотели тут — и поехали. Никто не катается по городу ради удовольствия, тем более по такому, — уверен Евгений. — Если мы не будем ездить, а всё переложить на маленькие машины, то тогда точно коллапс будет. Я везу 20 тонн груза, в одну газель входит 1,5 тонны. Вот и считайте.

Александр Стефанов уверен, что автоинспекторам будет не до фур и проверок. Большегруз нужно будет мало того, что остановить в потоке, так еще и потратить очень много времени на проверку всех документов.

— У нас решения принимаются ситуативно. Заранее должно быть оповещение, знаки выставлены, а не как у нас. И как они всё будут контролировать? Хочется более системной, планомерной работы, чтобы мы не кидались из крайности в крайность каждый раз, — объяснил Александр Стефанов. — Это достаточно серьезная работа, и обеспечить контроль можно. Например, если документы по грузам будут оцифрованы и будут в базах находиться, привязанные к конкретным транспортным средствам — тогда можно по камерам контролировать. А такого у нас нет, поэтому все в ручном режиме.

Он добавил, что без единой системы, даже если остановить КАМАЗ с щебнем, водитель может сказать, что везет материал для аварийно-восстановительных работ. То, что в итоге он поедет на стройку коттеджа — не проверить.

А если водители фур послушаются запрета

Эксперты ждут «ночных тарифов» Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Больше экспертов пугает перспектива, что все дальнобойщики и водители грузовиков станут законопослушными. В этом случае все подъезды города могут превратиться в огромные отстойники, фуры будут стоять где придется и как придется, а в 22:01 выезжать на городские дороги. У каждого из въездов может в день собираться несколько сотен большегрузов, которые при одновременном движении могут временно парализовать дороги.

Эксперты уверены, что в этом случае водителям легковых автомобилей будет непросто передвигаться ночью по дорогам. Даже колонну из трех фур объехать очень сложно.

— Железная дорога сейчас занята больше перевозками для нужд СВО, и поэтому прям лавина грузов перешла на автомобильную перевозку. Поток очень большой, при этом еще и цены подскочили в три раза, — отметил Вячеслав Ашурков. — Из-за ночных перевозок нам скажут, что будет подорожание.

Эксперт уверен, что если ограничения останутся в таком виде, то может появиться дополнительный «ночной тариф», который будет компенсировать простой.

— И, конечно, нас ждет жуткая антисанитария вокруг города, потому что нет приспособленных площадок. Строительство отстойников уже давно должно было бы вестись. Да, это недешево, но необходимо, — убежден автоэксперт.

Считаете ли запрет на въезд грузовиков днем в город разумным? Да Нет Выскажусь в комментариях

Дорогу, ведущую к Плехановскому жилмассиву, из года в год пытаются отремонтировать, но ямы не сдаются. Очередной дорогостоящий ремонт магистрали запланировали в период с 1 апреля по 30 августа и, видимо, приступят к нему уже совсем скоро, ведь проблемной дорогой заинтересовался замгенпрокурора Дмитрий Демешин. Рассказываем, чем еще примечательна неухоженная улица Писарева, где промзону постепенно сносят ради дорогих ЖК.

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