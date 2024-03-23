Дорога мучений: как живут и стоят в пробках на улице Писарева — из-за нее замгенпрокурора отчитал власти

Прогулка по Писарева — весьма опасное приключение. Здесь нет ограждений, а дорогу и тротуар покрывают ямы и трещины Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В Новосибирске есть несколько городских проблем, которые не решаются годами. Улица Писарева, судя по всему, — одна из них. Дорогу, ведущую к Плехановскому жилмассиву, из года в год пытаются отремонтировать, но ямы не сдаются. Очередной дорогостоящий ремонт магистрали запланировали в период с 1 апреля по 30 августа и, видимо, приступят к нему уже совсем скоро, ведь проблемной дорогой заинтересовался замгенпрокурора Дмитрий Демешин. 20 марта он вместе с губернатором Андреем Травниковым и исполняющим обязанности мэра Олегом Клемешовым выехал на Писарева, где отчитал чиновников и потребовал привести дорогу в порядок. Корреспондент НГС Ксения Лысенко тоже побывала на улице, за которую, по словам замгенпрокурора, властям должно быть стыдно. Рассказываем, чем еще примечательна неухоженная улица Писарева, где промзону постепенно сносят ради дорогих ЖК.



Сотни миллионов в колею

В скором времени городской пейзаж в этом месте изменится из-за строящихся домов Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Попыткам решить проблему с вечно разрушенной дорогой, ведущей к Плехановскому жилмассиву, очень много лет. Едва ли не каждый год власти объявляют борьбу с ямами и колеями и тратят на это много миллионов.

Так, в 2018 году власти потратили миллиард на ремонт нескольких дорог, в числе которых была улица Писарева, а в 2021 году выделенных денег оказалось мало, так что городу пришлось найти дополнительные почти 300 миллионов рублей и исправлять кое-где уже завершенный ремонт.

Кстати, именно в 2021 году ремонт на Писарева (помимо дороги там ремонтировали теплотрассу) оказался очень продолжительным: магистраль закрывали, а троллейбусные маршруты пустили в обход. Это привело к настоящей транспортной драме: новосибирцы добирались до работы и дома пешком, а некоторые вынуждены были тратить по 400 рублей на такси в один конец, чтобы не опаздывать.

По магистрали часто ездят грузовики и даже фуры Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Но и после завершения ремонта трехлетней давности лучше не стало. Журналист НГС проехался по открытой Писарева и обнаружил там провалы, неровности и ледяные кочки.



В 2024 году власти традиционно попробуют исправить ситуацию к лучшему — на ремонт 12 дорог, в том числе дороги на Писарева, выделено почти 800 миллионов рублей. Проводить работы дорожники намерены с 1 апреля по 30 августа. Но кажется, теперь с этой многострадальной магистралью тянуть не будут, ведь совсем недавно здесь побывал замгенпрокурора Дмитрий Демешин.

Проезжая часть на Писарева регулярно обрастает ямами Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Стоя возле автомойки в середине улицы Писарева и глядя на унылую серую панораму промзоны, замгенпрокурора обратил внимание на очередные ямы и выбоины на дорожном полотне.



— То, что мы сейчас видим, — это стыд, откровенно говоря. И за город стыдно, — отчитывал он врио мэра Олега Клемешова.



Выговором дело не окончилось, и замгенпрокурора потребовал привлечь к административной ответственности принадлежащую мэрии организацию «ДЭУ №1» — именно она и ремонтировала магистраль.



«Писарева всегда была позорной»

2,5-километровая улица Писарева начинается в прилизанной части города, недалеко от площади Трубникова. Здесь можно обнаружить нагромождение различных общественных организаций и госучреждений — есть и Новосибирский областной суд, и Российский красный крест, и сразу несколько отделений федерального управления по рыболовству и охране биоресурсов. Возможно, оттого начало улицы Писарева имеет весьма приличный вид. А вот про то, что начинается за перекрестком с Красным проспектом, сказать такое невозможно.

Слева — НИИ, справа — постоянная пробка Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Длинное серое здание, растянувшееся чуть ли не на квартал — НИИ электронных приборов, оборонное предприятие «Ростеха». Предприятие разрабатывает военные изделия и делит многосоставное здание с салоном красоты, тату-студией, кафе и пекарней. Из нового в этой части улицы — бюст Вячеслава Бахирева, министра машиностроения СССР, который поставили около пяти лет назад. Памятник обращен к трамвайному кольцу, на остановке которого традиционно толпятся люди. Мимо проезжают машины и фуры, порой обдавая ожидающих пассажиров брызгами весенней грязи.



Вообще, грязно здесь везде — это, конечно, не открытие для весны. Что действительно удивляет на Писарева, — это отсутствие уже вездесущих заборов. Иногда автомобили и автобусы, объезжая колдобины на дороге, опасно приближаются к тротуару. Зная это, опытные пешеходы заранее отходят подальше от проезжей части, но сделать это в условиях весны крайне сложно — где-то до сих пор лежит снег.

Колючая проволока возле проходной НИИ не вносит разнообразия в унылый пейзаж на улице Писарева Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Бюст Бахирева напротив трамвайных путей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











С установкой заборов в 2022 году случился казус. Дорожники так расстарались, что обнесли забором въезд для трех частных домиков, которые постепенно теснит стройка. Сейчас забора уже нет, но по-прежнему висит надпись «Продам участок». Деревянные дома выглядят абсолютно безжизненными — кажется, даже у собственников пропала надежда на расселение, а потому они поспешили оставить избушки.

Ремонт нужен и тротуарам Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Тот самый домик, когда-то лишившийся въезда из-за установки забора Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Дома выглядят безжизненно (не считая кота) Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Серое унылое полотно из промпредприятий и многочисленных шиномонтажек прорезают стройки. Самую масштабную ведет «Краснообск.Монтажспецстрой». По замыслу компании, здесь должны вырасти два двадцатиэтажных дома. Участок с жильем, где сейчас идут фасадные работы, еще в 2021 году занимала Soccer Arena — многофункциональный спортивный центр. Весной три года назад центр разобрали и увезли в Барнаул, а в мэрии пообещали, что никакого жилья здесь не будет, поскольку территория никак не обеспечена социнфраструктурой. Но в суде это обещание не устояло, и первый дом должны сдать уже в этом году.



— А по мне, так пусть строят! Может, если дома тут появятся, так хоть улицу в порядок приведут. Потому что Писарева всегда была такой позорной, прямо унылой. Ямы, пробки, сплошная серость, — резко замечает Людмила, жительница Новосибирска, вынужденная как минимум пять раз в неделю добираться до работы через эту магистраль.

В скором времени на Писарева появится новое жилье Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Соседствовать оно будет вот с такими артефактами прошлого — это киоск, где продают азиатские товары Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В еще одном деревянном домике на Писарева продают надгробные плиты и памятники Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Живет она в центре города, а работает на Плехановском жилмассиве. Каждая поездка — настоящий вызов. Людмила рассказывает, как вынуждена караулить 13-й троллейбус в вечернее время, который может довезти до Красного проспекта, или 19-ю маршрутку, едущую в другом направлении через площадь Калинина — там она пересаживается на метро и так доезжает до дома.



— Как дура стою на этом перекрестке и выглядываю, что едет. Потом бегу, пока «зеленый» горит, через весь перекресток на Плехановском. А мне 60 лет, не так-то и просто. Зимой вообще не могла уехать и шла по Кропоткина до метро, до «Гагаринской» — все лучше, чем стоять. Не понимаю, почему не могут что-то сделать с микрорайоном, с нами, с этой Писарева... Потому что если сел в 13-й — не факт, что быстро доедешь. Можно в пробках и час, и полтора проторчать. Там же расстояние небольшое, почему так? — возмущается женщина.

Город ранней весной в принципе производит безрадостное впечатление, но на Писарева оно только усиливается Источник: Алина Скитович / NGS.RU











По мнению Людмилы, на Писарева не обращали особого внимания из-за того, что там промышленные предприятия и «одни эстэошки», но теперь, когда улица постепенно обрастает жилыми многоэтажками, вопрос так или иначе предстоит решить поскорее.



«Островский» — еще один новый ЖК на пересечении Писарева и Островского. У дома красивый фасад и большая площадка, разглядеть которую можно лишь частично — в лучших традициях Новосибирска дом обнесен крепким забором.



Весной 2023 года жители «Островского», устав ждать, пока дорожники уберут песок и грязь возле тротуаров, сделали это сами. Что будет в этом году, пока загадывать сложно. Но, по словам Владимира, купившего квартиру в доме полтора года назад, в их ЖК живут отзывчивые люди, которым «не все равно», поэтому они готовы в случае чего взять наведение порядка в свои руки.

Слева — уже построенный ЖК «Островский», чьи жители самостоятельно убирали часть Писарева Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В остальном Владимир менее воодушевлен и рассказывает, что с трудом добирается в час пик до дома.



— Ну как... Крутимся, вертимся, как еще? Если с Ипподромки ехать, то вообще тяжелый случай, так сказать, — смеется он. — То, что дорогой заинтересовались — это хорошо, но вот будет ли выхлоп? Сложно сказать, нравится мне [тут жить] или нет... Вот вам бы понравилось жить в промзоне?



Недавно НГС побывал в новосибирских общежитиях, жители которых жалуются на буйных соседей, изношенные коммуникации и высокие счета за услуги ЖКХ.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.