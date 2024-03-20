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Дороги и транспорт

«То, что видим — это стыд»: замгенпрокурора России внезапно приехал в Новосибирск — кого он приказал наказать

Его возмутила улица Писарева

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Дмитрий Демешин сегодня работал в Новосибирске

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин приехал в Новосибирск проверить состояние дорог. Он работал в городе сегодня, 20 марта, и остался недоволен качеством дорожного полотна.

— Сейчас мы видим свободное от снега дорожное полотно и просто ямы, которые мы вынуждены были сейчас объезжать. И которые каждый день жители Новосибирска объезжают, — высказал недовольство Дмитрий Демешин. — То, что мы сейчас видим — это стыд, откровенно говоря. И за город стыдно.

С комиссией из губернатора и представителей ОНФ Дмитрий Демешин проверил улицу Писарева. На дороге обнаружили проломы, просадки, выбоины и другие повреждения.

Он потребовал привести дорогу в норму. Исполняющему обязанности мэра Новосибирска Олегу Клемешову внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона и привлечь к ответственности.

Помимо этого в отношении руководителя МКУ города Новосибирска «ДЭУ №1» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ «Нарушение требований по обеспечению безопасности дородного движения при содержании дорог».

Сегодня, 20 марта, стало известно о задержании министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова и бывшего главы департамента транспорта мэрии Новосибирска Константинва Васильева.

Прошлой весной Дмитрий Демешин приехал в Новосибирск, чтобы проверить капитальный ремонт в госпитале ветеранов войн № 2.

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Улица Писарева Новосибирск Прокуратура Проверка
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