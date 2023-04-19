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Заместитель генпрокурора России внезапно приехал в новосибирскую больницу — что он там делал

Он посетил госпиталь ветеранов войн №2

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Заместителя генпрокурора сопровождал губернатор и прокурор региона

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Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин приехал в Новосибирск, чтобы проверить капитальный ремонт в госпитале ветеранов войн №2.

Сегодня, 19 апреля, он посетил учреждение и пообщался с пациентами и врачами. Вместе с ним были замечены губернатор Новосибирской области Андрей Травников и прокурор региона Александр Бучман.

Выяснилось, что госпиталь не соответствует установленным стандартам, поскольку требуется капитальный ремонт кровли и помещений здания. На отдельных объектах уже начаты работы. Сейчас идут торги на оставшиеся виды ремонта.

В больнице уже идет ремонт, но сделать нужно много

В больнице уже идет ремонт, но сделать нужно много

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По поручению Дмитрия Демешина контролировать ремонт теперь будет и прокурор области.

В это время в Новосибирске продолжают строить семь новых поликлиник. Готовность трех из них сейчас в среднем составляет от 55 до 72%

Прокуратура Новосибирской областиГенпрокуратураБольницаКапитальный ремонт
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