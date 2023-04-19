Заместитель генпрокурора России внезапно приехал в новосибирскую больницу — что он там делал

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин приехал в Новосибирск, чтобы проверить капитальный ремонт в госпитале ветеранов войн №2.
Сегодня, 19 апреля, он посетил учреждение и пообщался с пациентами и врачами. Вместе с ним были замечены губернатор Новосибирской области Андрей Травников и прокурор региона Александр Бучман.
Выяснилось, что госпиталь не соответствует установленным стандартам, поскольку требуется капитальный ремонт кровли и помещений здания. На отдельных объектах уже начаты работы. Сейчас идут торги на оставшиеся виды ремонта.
По поручению Дмитрия Демешина контролировать ремонт теперь будет и прокурор области.
В это время в Новосибирске продолжают строить семь новых поликлиник. Готовность трех из них сейчас в среднем составляет от 55 до 72%