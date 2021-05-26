«Соккер Арену», которую разобрали в Новосибирске, продали в Барнаул

Мэрия Новосибирска готова судиться с застройщиком «Соккер Арены»
Компания «Краснообск Монтажспецстрой», которая выкупила здание бывшей «Сокер Арены» в Октябрьском районе Новосибирска, обратилась в суд. Застройщик хочет получить разрешение на строительство там жилого дома.
— По закону строить можно, там высотная застройка. Они [мэрия — прим.ред.] говорят, что по закону мы имеем право строить, но там нет школ и детсадов, — объяснил директор фирмы «Краснообск Монтажспецстрой» Виктор Плахотников.
В мэрии тем временем открыто говорят, что не собираются выдавать разрешение на строительства дома на Писарева, 42 и даже готовы решать этот вопрос через суд.
— Территория не обеспечена объектами социальной инфраструктуры. В результате разговора с застройщиком я понял, что он будет обращаться в суд с обжалованием, так что в суде будем разбирать эту ситуацию, — рассказал начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев на сессии горсовета 26 мая.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подчеркнула, что это здание было в частной собственности. Владелец не обращался в муниципалитет перед продажей.
Ранее глава «Краснообск Монтажспецстроя» говорил НГС, что «Соккер Арену» снесут в том случае, если специальная комиссия придет к выводу, что здание безопасно и его можно эксплуатировать.
— Спортивный объект разобран и продан в Барнаул. Жителей могу поздравить, — рассказал на сессии горсовета депутат Игорь Титаренко.
Виктор Плахотников на просьбу прокомментировать продажу здания в Барнаул ответил корреспонденту НГС, что ничего не может сказать.
Впервые спорткомплекс выставили на продажу в 2017 году. Тогда за него просили более 300 млн рублей. Демонтаж арены начался 1 мая — это попало на видео.