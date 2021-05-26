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«Соккер Арену», которую разобрали в Новосибирске, продали в Барнаул

Мэрия пообещала не допустить строительства жилого дома на ее месте

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Раньше здесь можно было заниматься футболом, плаванием и фитнесом

Раньше здесь можно было заниматься футболом, плаванием и фитнесом

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Мэрия Новосибирска готова судиться с застройщиком «Соккер Арены»

Компания «Краснообск Монтажспецстрой», которая выкупила здание бывшей «Сокер Арены» в Октябрьском районе Новосибирска, обратилась в суд. Застройщик хочет получить разрешение на строительство там жилого дома.

— По закону строить можно, там высотная застройка. Они [мэрия — прим.ред.] говорят, что по закону мы имеем право строить, но там нет школ и детсадов, — объяснил директор фирмы «Краснообск Монтажспецстрой» Виктор Плахотников.

В мэрии тем временем открыто говорят, что не собираются выдавать разрешение на строительства дома на Писарева, 42 и даже готовы решать этот вопрос через суд.

— Территория не обеспечена объектами социальной инфраструктуры. В результате разговора с застройщиком я понял, что он будет обращаться в суд с обжалованием, так что в суде будем разбирать эту ситуацию, — рассказал начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев на сессии горсовета 26 мая.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подчеркнула, что это здание было в частной собственности. Владелец не обращался в муниципалитет перед продажей.

Ранее глава «Краснообск Монтажспецстроя» говорил НГС, что «Соккер Арену» снесут в том случае, если специальная комиссия придет к выводу, что здание безопасно и его можно эксплуатировать.

— Спортивный объект разобран и продан в Барнаул. Жителей могу поздравить, — рассказал на сессии горсовета депутат Игорь Титаренко.

Виктор Плахотников на просьбу прокомментировать продажу здания в Барнаул ответил корреспонденту НГС, что ничего не может сказать.

Впервые спорткомплекс выставили на продажу в 2017 году. Тогда за него просили более 300 млн рублей. Демонтаж арены начался 1 мая — это попало на видео.

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Октябрьский райондомспорткомплексстроительствосудмэрия
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