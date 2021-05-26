«Соккер Арену», которую разобрали в Новосибирске, продали в Барнаул

Компания «Краснообск Монтажспецстрой», которая выкупила здание бывшей «Сокер Арены» в Октябрьском районе Новосибирска, обратилась в суд. Застройщик хочет получить разрешение на строительство там жилого дома.



— По закону строить можно, там высотная застройка. Они [мэрия — прим.ред.] говорят, что по закону мы имеем право строить, но там нет школ и детсадов, — объяснил директор фирмы «Краснообск Монтажспецстрой» Виктор Плахотников.



В мэрии тем временем открыто говорят, что не собираются выдавать разрешение на строительства дома на Писарева, 42 и даже готовы решать этот вопрос через суд.