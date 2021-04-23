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Построят ли на месте «Соккер Арены» новую многоэтажку? Отвечает застройщик

Здание продавали с 2017 года, в итоге его приобрел «Краснообск Монтажспецстрой»

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Здание Soccer Arena продавалось с <nobr class="_">2017 года</nobr>. Тогда за него просили <nobr class="_">318 млн</nobr> рублей. В этом году спорткомплекс подешевел и продавался уже за <nobr class="_">260 млн</nobr> рублей

Здание Soccer Arena продавалось с 2017 года. Тогда за него просили 318 млн рублей. В этом году спорткомплекс подешевел и продавался уже за 260 млн рублей

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Новосибирский застройщик рассказал, что построят на месте спорткомплекса

На месте «Соккер Арены» на улице Писарева в Новосибирске могут построить жилой дом. Это произойдет, если состояние нынешнего здания признают неудовлетворительным, а закон не запретит жилое строительство на участке.

Как сообщил заместитель мэра Новосибирска Сергей Кондратьев во время сессии горсовета, здание спорткомплекса приобрела компания «Краснообск Монтажспецстрой». Ее руководитель Виктор Плахотников рассказал НГС, что может появиться на этом месте:

— Пока твердого решения нет. Мы исходили из того, что, если по каким-то причинам данный объект эффективно нельзя использовать, то для нас эта покупка бедой не окажется. Когда приобретали спорткомплекс, мне говорили, что он в плохом техническом состоянии. Я отвечал: «Если в плохом и не будет приносить прибыль, то сломаем, построим жилой дом». Если комиссия придет к выводу, что здание безопасно, мы будем его эксплуатировать.

Он отметил, что, если на месте арены будет запрещено строить именно жилой дом, компания возведет тот объект, который разрешит законодательство.

— У всех полномочия ограничены законом. Если мне, в соответствии с законом, что-то запретят, то сделаю то, что по закону. А если будут нарушать законодательство, значит, в меру возможностей, будем противодействовать, — объяснил Виктор Плахотников.

Один из экспертов рынка недвижимости объяснил НГС, что участок земли, на котором находится спорткомплекс, считается привлекательным местом для строительства жилья.

— Там хорошее место для жилья. До метро близко. Вся эта территория очень активно развивается. Писарева очень перспективна, там много чего появится. Я знаю как минимум 2–4 участка, каждый примерно по гектару, вокруг них кругами ходят, — пояснил эксперт на условиях анонимности.

В мэрии Новосибирска сообщают, что на данный момент рядом с ареной нет необходимой инфраструктуры. Без нее разрешение на строительство жилья выдать нельзя.

На этой неделе НГС рассказывал о строительстве 25-этажного дома рядом со школой. Кран проносится прямо над головами учеников. Родители переживают за безопасность своих детей, но директор школы и застройщик с ними не согласны.

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жилой домспорткомплексстроительство
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