Построят ли на месте «Соккер Арены» новую многоэтажку? Отвечает застройщик

На месте «Соккер Арены» на улице Писарева в Новосибирске могут построить жилой дом. Это произойдет, если состояние нынешнего здания признают неудовлетворительным, а закон не запретит жилое строительство на участке.



Как сообщил заместитель мэра Новосибирска Сергей Кондратьев во время сессии горсовета, здание спорткомплекса приобрела компания «Краснообск Монтажспецстрой». Ее руководитель Виктор Плахотников рассказал НГС, что может появиться на этом месте:

— Пока твердого решения нет. Мы исходили из того, что, если по каким-то причинам данный объект эффективно нельзя использовать, то для нас эта покупка бедой не окажется. Когда приобретали спорткомплекс, мне говорили, что он в плохом техническом состоянии. Я отвечал: «Если в плохом и не будет приносить прибыль, то сломаем, построим жилой дом». Если комиссия придет к выводу, что здание безопасно, мы будем его эксплуатировать.