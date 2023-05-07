«Грязь и песок лежат круглый год»: новосибирцы сами убрали дорогу на Писарева

Устав ждать, когда же уберут песок с зимы вдоль дороги на Писарева, жители дома по Николая Островского,
— Уборку на Писарева мы делали вчера. На этой улице было много грязи, жильцы дома несколько раз писали обращения в раздел «Решаем вместе» на «Госуслугах», но поняли, что в ближайшее время это песок так никто и не уберет. Поэтому 6 человек вышли на уборку улицы, убрали метров 300 вдоль дороги. Взяли специальную машинку у дворника, а также лопаты, метлы и тележку, и убрали свой участок, — рассказал НГС Тимофей Гайдамака.
По словам мужчины, дорогу на Писарева с помощью спецтехники убирали 4 мая, но на тротуарах оставили грязь и песок.
— Ночью видели машину, которая проезжала по дороге и мыла асфальт. На дороге посередине в принципе чисто, но вот эти полметра, которые она не доезжает до бордюра, там лежат грязь и песок круглый год, — пояснил мужчина.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой предоставить график уборки улиц в городе.
Ранее в Новосибирске сотрудники ДЭУ-1 начали мыть центральные магистрали правого берега с помощью спецсредств.