«Грязь и песок лежат круглый год»: новосибирцы сами убрали дорогу на Писарева

— Уборку на Писарева мы делали вчера. На этой улице было много грязи, жильцы дома несколько раз писали обращения в раздел «Решаем вместе» на «Госуслугах», но поняли, что в ближайшее время это песок так никто и не уберет. Поэтому 6 человек вышли на уборку улицы, убрали метров 300 вдоль дороги. Взяли специальную машинку у дворника, а также лопаты, метлы и тележку, и убрали свой участок, — рассказал НГС Тимофей Гайдамака.