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«Убили — и гулянки прекратились»: как живут в трех новосибирских общагах — туалеты запирают на ключ, а по ночам зовут полицию

Одному из общежитий почти 100 лет — почему люди из них не переезжают

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Делить общий быт с соседями порой приходится в очень стесненных условиях

Нынешние общежития, кажется, мало чем отличаются от советских — всё те же коридоры, наполненные густым сигаретным дымом, общие душевые на весь этаж и грозные вахтеры с их фирменным вопросом: «Вы к кому?» Но, как рассказывают старожилы, жизнь в общагах стала куда менее спокойной с тех времен. В прошлое ушли традиции совместного празднования Нового года, а любые склоки и конфликты чаще всего заканчиваются вызовом полиции. Журналисты НГС отправились в три общежития в разных концах города и взглянули на то, что представляет собой жизнь на 12 метрах рядом с буйным соседом. Рассказываем, какое общежитие его жильцы называют самым спокойным, а какое — забытым и оставленным властями.

Самое старое общежитие Новосибирска

Серое здание на территории бывшего соцгорода в этом году отмечает свое 92-летие

Серое здание на улице 2-й переулок Пархоменко, по данным мэрии, было построено в 1932 году. Четырехэтажку, которая может показаться заурядной, то и дело пытаются признать объектом культурного наследия. Точнее, этого добиваются краеведы и архитекторы, говоря, что квартал на Пархоменко интересен как часть соцгорода, построенного работниками «Сибкомбайна» (затем его переименовали в «Сибсельмаш»).

Последний раз эксперты госинспекции по охране объектов культурного наследия интересовались зданиями на Пархоменко в 2020 году. Планировались, что они изучат ДК имени Клары Цеткин, несколько жилых домов, а также то самое серое общежитие, после чего примут решение о признании ансамбля представляющим культурную ценность. Но признания так и не случилось: ДК сейчас активно разбирают, а жители серых домов гадают, настанет ли потом их очередь.

Владимир работал на заводе «Сибсельмаш» и за это получил 20 метров в общежитии

— Здание старое, чувствуется, что ходит, — тихо и с улыбкой говорит Владимир, которого мы встретили в коридоре второго этажа общежития.

Он разводит руками, показывая нехитрый общажный быт: общая душевая с четырьмя кабинами, туалет и что-то вроде постирочной, где раковины соседствуют со стиральными машинками. Везде напоминания о необходимости соблюдать чистоту.

В конце коридора располагается нечто вроде кладовой, здесь же сушат белье

— С 1994 года здесь живу, от «Сибсельмаша» комнаты давали, я тогда в литейном цеху работал. У нас 20 квадратов на меня и супругу. Нам хватает, — говорит он, почесывая затылок. — Я вот сам с поездки только приехал, а так никого сейчас, наверное, тут нет, все на работах.

В коридорах общежития и впрямь тихо, выделяется разве что четвертый этаж, который негласно считается наименее благополучным в общежитии. Об этом также сигнализируют покореженные двери. В разгар рабочего дня в коридоре слышен грохот телевизионных передач и громкие разговоры, которые доносятся из-за дверей.

Неблагополучный четвертый этаж с покореженными дверьми
На каждом этаже есть постирочная комната

— У нас как-то потише, — объясняет Татьяна с третьего этажа. — Всё от соседей, конечно, зависит. Раньше и у нас на этаже постоянно гулянки были. Жил тут мужчина такой, лет 60 ему было, так вот собутыльники у него постоянно были. Убили его прямо ночью — и всё, гулянки прекратились.

Сама Татьяна въехала в общежитие около 4 лет назад — комнату в 12 квадратов она получила как воспитатель детского сада, перебравшаяся из села в город. Вместе с ней в комнате живут две дочери, 2 года и 15 лет. Комнату она бы и рада приватизировать, но это невозможно — жилье досталось ей по договору соцнайма. Съехать из общежития подальше тоже пока не получается — не хватает денег.

Татьяна живет в общежитии пятый год, но мечтает съехать

Ежемесячно за услуги ЖКХ она платит 4,8 тысячи рублей. Сумма для 12 квадратов, как говорит Татьяна, неоправданно большая, но ей это хотя бы по карману. А вот платить как минимум в три раза больше за съемную квартиру она будет уже не в состоянии.

Комнату в 12 квадратов женщина делит с двумя детьми. Муж после развода, по ее словам, алиментами никак не помогает

— Только год мы здесь прожили, как начал ходить этот... Мы его дровосеком прозвали, потому что он с топором ходил. Сошелся тут тоже с пьющей женщиной, и началось, — продолжает женщина, занимаясь мытьем посуды. — Даже ночью боялись в туалет ходить — откроешь дверь, а там он с топором. Наверное, заболевание у него какое-то было. Страшно больше всего за детей. Полиция к нам каждый день приезжала, но что толку? Чего тут только не было! А потом соседа убили, как раз, когда этот дровосек с ним и другом выпивали. Забили его всем, чем можно. Я хорошо это помню, потому что видела, как дровосек от крови отмывался тут в раковине. Я потом еще понятой была. Вот так с полотенцем у носа ходила, потому что кровищей воняло, ужас! Говорю, съехала бы уже давно с этой общаги...

За убийство пьющего 60-летнего соседа осудили гостя общежития, а вскоре и буйный сосед с топором умер. Сейчас, со слов Татьяны, таких ЧП у них больше не случается, а любые конфликты стараются улаживать мирным путем, без привлечения полиции.

На первом этаже есть комната вахтера, но той с журналистами запретила говорить комендант

— У нас тут убираются, да и мы за чистотой следим, но ремонта давно не было. Как-то летом к нам приходили, хотели плитку наклеить, но что тут клеить? Обвалилось всё, так и стоит, — показывает Татьяна на разбитый кафель в комнате с раковинами. — Коммуникации очень старые, постоянно без воды сидим, приходится покупать в бутылках. Дней 10 назад у нас с крыши текло прямо по лестницам, потом сыростью очень пахло.

Голубая дверь ведет в общий коридор, куда выходят курить жильцы

Татьяна вспоминает, как тяжело жителям общежития приходилось во время январских порывов труб — тогда дом тоже остался на несколько дней без тепла и воды. Напоследок она повторяет, что готова съехать отсюда, но слабо верит, что в ближайшем будущем ей представится такая возможность.

Самое запущенное общежитие

Ветхое здание, обращенное торцом к Большевистской, было построено 91 год назад

Еще один серый дом — на этот раз на улице Большевистской — младше первого общежития всего на год, но выглядит куда более ветхим. С его фасада кусками осыпается штукатурка, износ общежития уже перевалил за 70%. Штрихов к портрету запущенного здания добавляют незакрывающиеся подъездные двери и покосившаяся табличка «Общежитие №31».

Внутри дом тоже давно не видел ремонта: его стены на всех этажах исписаны неприличными посланиями к жильцам одной из квартир, которые якобы не погасили долг. Надписи, возможно, перебрались бы и дальше, в жилые коридоры общежития, но их предусмотрительно запирают на ключ.

А еще это общежитие, до которого, как считают его жители, никому нет дела

Общежитие строили в конструктивистском стиле, а населяли его тогда работники завода «Труд». Нынешний состав жильцов к заводчанам имеет весьма отдаленное отношение. Живут здесь, в основном, те, кто располагает хоть какими-то свободными средствами — малюсенькую комнату площадью 9 квадратов можно приобрести за 1 миллион рублей.

Подъезды не закрываются — отсюда такая разруха
Напоминания от коллекторов

У многодетной мамы Марии Баженовой, о которой НГС рассказывал не так давно, таких средств нет и подавно. Когда-то комната в подвале ей досталась от дяди — он и работал на заводе. Затем женщина перебралась в соседний подъезд, где снимает три небольших комнаты для себя и троих детей, за все отдает порядка 16 тысяч рублей. Накладно, но снимать двух- или трехкомнатную квартиру будет еще дороже.

Мария Баженова устала жить в общежитии и мечтает о своем кусочке земли

Единственная ее надежда — это земельный участок, в очередь на который она встала 12 лет назад как мама пятерых детей (двое старших детей с Марией уже не живут). Но за прошедшие годы очередь едва сдвинулась. Говоря об этом, Мария, которую мы встретили в общей кухне одного из коридоров, от досады машет рукой.

— Ой, да вон, зайдите в душевую. Там кабина вся разбитая, детям негде помыться. Если ребенок помылся, надо идти всё убирать, потому что вода течет. А коменданта мы вообще не видели, никого тут нет! К нам приезжают из какой-то комиссии, смотрят условия и всё. А условия тут никакущие! — распаляется женщина.

Громоздкую технику, вроде холодильников и стиральных машин, жильцам приходится выносить в узкий коридор — в маленьких комнатах для них не хватает места
Душевая, где, как говорит Мария, страшно мыться

Ее соседка Ольга из комнаты напротив молча кивает и закуривает очередную сигарету. На плите что-то булькает, Мария на минуту отвлекается, а затем ведет нас по узкому коридору, заставленному холодильниками и детскими санками.

— Вот тут дочь живет, вот тут еще одна наша комната, — говорит женщина, открывая двери в довольно уютные, обклеенные постерами комнаты. — А кухня? Посмотрите, вот столы — и это все на 13 комнат, то есть на 13 человек как минимум. Кошмар какой-то! Комнатки все по 8, по 9 квадратов. Я вот камеру морозильную купила, мне ее у себя негде ставить, я в коридор вынесла. Так мне 3 квадрата прибавили: мол, платите!

Комната одной из дочерей Марии

Мария продолжает перечислять минусы своего места проживания, но затем переключается и на плюсы. Их мало, но они есть. Во-первых, как говорит она, это школы и близость к метро, а во-вторых — соседи.

— Сейчас очень хорошие соседи. Я знаете, сама по себе человек такой: не допускаю, чтобы здесь чего-то кто-то кричал, гулял. У нас как-то снимали комнату двое молодых людей, как начались тут гулянки, так я сразу позвонила квартиросъемщице, сказала: «Выселяй их нафиг!» С тех пор у нас тишина, — улыбается она.

Еще один обитатель общежития

Но тут же признается, что полицию вызывать все-таки приходится. Правда, из-за жителей полногабаритной квартиры — она располагается прямо напротив коридора с 13-ю комнатами. Порой проблемы случаются с соседями этажом ниже, но туда, как признается Мария, они даже «не суются».

— Уже бы что-то с нами сделали. Здание скоро рухнет, — добавляет она напоследок.

Общежитие, куда так просто не попасть

В общежития Дзержинского района почти невозможно проникнуть

Ансамбль общежитий в домах-«сталинках» на проспекте Дзержинского оказался практически неприступной крепостью. Ни в дом №38, ни в дом №42 попасть не удалось. Вахтеры суетились, настойчиво интересовались, пришли ли сюда журналисты по какой-то конкретной жалобе, и звонили директору МУПа, который, наконец, запретил съемку и даже общение с жильцами, будто они тоже этому МУПу подконтрольны.

Самое молодое общежитие этого репортажа — ему 66 лет

Зато поддалось двухподъездное общежитие №1, расположенное в красивом здании 1958 года постройки. На первом этаже дома разместились несколько магазинов, ломбард, Росгвардия и пивнушка. Впрочем, по признанию жителей, к услугам последнего заведения они нет-нет да прибегают, а вот росгвардейцы и вообще полиция тут бывают нечасто.

— Все у нас хорошо, честно вам говорю, — тактично замечает житель второго этажа, вышедший покурить в коридор.

Вообще с курением в общежитии строго, о чем напоминают печатные объявления, развешанные на этажах, но ими очевидно пренебрегают.

У каждой раковины — напоминание о том, к какой комнате она относится

Комнаты в общежитии №1 едва ли не самые дорогие в городе: прямо сейчас 15 квадратов в доме продают за 2,2 миллиона рублей. Будущим жильцам обещают жизнь в комнате с собственным душем — это в общежитии ценится больше всего.

Всего на каждый коридор здесь четыре душевые кабинки и восемь туалетов, которые запираются на ключ. И душевые, и туалеты, и даже раковины в общих постирочных распределены по комнатам, чтобы не возникало очередей и столпотворений по утрам.

На каждом этаже есть комната, где сушится белье

— Я здесь сама, наверное, лет 10 работала вахтером, а потом здоровье уже не то, — улыбается жительница комнаты на втором этаже Тамара Александровна.

Свою комнату она получила как работник ЖКХ, точно так же жилье досталось и ее мужу. Последнего уже не стало, поэтому в двух комнатах Тамара Александровна живет одна, но ее часто навещает внучка.

Тамара Александровна на правах бывшего вахтера уверяет, что общежитие №1 — хорошее

— Я приватизировала всё. Платим примерно 8–10 тысяч в месяц — многовато, конечно. Но у нас же тут общий счетчик на воду и на электричество, — объясняет пенсионерка. — На нашем этаже я, наверное, самая старая осталась. А так семьи живут, одинокие — всякие разные живут.

Тамара Александровна признается, что во времена ее работы вахтером в общежитии было гораздо спокойнее, теперь же инциденты случаются периодически. В этом она винит квартирантов, которые активно заселяют пустые комнаты.

И хорошему общежитию тоже не помешал бы ремонт

— Молодые в основном же, гулять хочется. Они тут не живут постоянно — заехали и съехали, наверное, поэтому отношение такое, — она сбавляет голос до шепота и показывает на третий этаж, где, по ее признанию, вечеринки случаются особенно часто. — Но вообще у нас хорошо. Хорошее у нас общежитие.

Тамара Александровна прожила здесь больше тридцати лет и говорит, что съезжать и искать полноценное жилье уже не готова: старикам так лучше, они привыкли.

В общежитии два входа. Здесь, например, есть общая колясочная

Четыре года назад мы побывали в самом шикарном общежитии Новосибирска на улице Станиславского. Само здание напоминает дом культуры — настолько помпезным оно выглядит.

Жителям же другого общежития явно не повезло: деревянное здание покрывают трещины, а чтобы помыться, жителям приходится спускаться в затхлый подвал. При этом барак расположен не так далеко от гаража мэрии, но власти предпочитают его не замечать.

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