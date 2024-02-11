Годы в полуподвале: многодетная вдова 20 лет пытается добиться нормальных условий для жизни — в ответ ей грозят выселением

В 2004 году администрация Октябрьского района действительно попыталась доказать, что Мария с детьми самовольно заселилась в комнату на Большевистской, но в ходе суда мэрия отказалась от собственных требований. Женщина говорит, что с того момента уже 20 лет пытается добиться улучшения жилищных условий.

— Я писала в администрации и к нашему депутату тогда еще областного правительства (теперь заксобрания. — Прим. ред.) Илюхину, у меня запрашивали необходимый комплект документов для постановки в очередь нуждающихся в жилье. Я эти документы представляла, дальнейшая их судьба мне неизвестна, — говорит Мария, показывая каждое из обращений. — В очередь нас так и не поставили, я добилась лишь угроз, что детей заберут, пока я сама не обеспечу им необходимое по нормативам количество квадратных метров.

