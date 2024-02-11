Годы в полуподвале: многодетная вдова 20 лет пытается добиться нормальных условий для жизни — в ответ ей грозят выселением

Многодетная вдова Мария Баженова почти двадцать лет прожила в полуподвальной каморке общежития на улице Большевисткой. После смерти супруга она неоднократно обращалась с просьбой улучшить условия жизни ее семьи: их быт в 15 квадрах представляет собой жалкое зрелище. Вдова говорит, что вместо постановки на учет ее который год, наоборот, пытаются выселить. При этом требования чиновников вступают в прямое противоречие с вынесенным вердиктом суда. В ситуации разбирался журналист НГС Виктор Бобровников.
«Добилась лишь угроз»
Мария Баженова родилась в поселке Петровский Ордынского района Новосибирской области. С первым мужем она познакомилась на свадьбе у подруги, но с рождением сына совместный быт не заладился — спустя год после заключения брака пара распалась. Мария с сыном Сережей переехала в Новосибирск к родному дяде — ему как работнику завода «Труд» выделили каморку в 15 квадратов на цокольном этаже четырехэтажной коммуналки на Большевистской. Родственники начали жить втроем в полуподвальном помещении, где раньше работал участковый полицейский. В 1999 году Сергей пошёл в школу, к тому времени сама Мария нашла работу на Центральном рынке: продавала ягоды и грибы.
Именно у прилавка Мария встретила пекаря Алексея: он часто приходил за гостинцами для своей бабушки и как-то разговорился с бойкой продавщицей, у пары завязался роман. Мария родила от Алексея четверых детей. После дядиной смерти в 2004 году семья так и осталась жить в его полуподвальной каморке. Вскоре после совершеннолетия старший сын съехал, начав самостоятельную жизнь, работал водителем, а старшая дочь пошла по стопам матери: тоже торгует продуктами на Центральном рынке.
— Шесть лет назад мой муж умер от рака крови, плюс у него была опухоль головного мозга. Я связываю это с полуподвальными условиями жизни. У одного из моих сыновей бронхиальная астма: он дважды был в реанимации. После смерти дяди меня несколько раз пытались выселить, но суд встал на мою сторону, — рассказывает Мария.
В 2004 году администрация Октябрьского района действительно попыталась доказать, что Мария с детьми самовольно заселилась в комнату на Большевистской, но в ходе суда мэрия отказалась от собственных требований. Женщина говорит, что с того момента уже 20 лет пытается добиться улучшения жилищных условий.
— Я писала в администрации и к нашему депутату тогда еще областного правительства (теперь заксобрания. — Прим. ред.) Илюхину, у меня запрашивали необходимый комплект документов для постановки в очередь нуждающихся в жилье. Я эти документы представляла, дальнейшая их судьба мне неизвестна, — говорит Мария, показывая каждое из обращений. — В очередь нас так и не поставили, я добилась лишь угроз, что детей заберут, пока я сама не обеспечу им необходимое по нормативам количество квадратных метров.
После смерти мужа трем несовершеннолетним на тот момент детям назначили пособие по потери кормильца: каждому сейчас платят по 12 800 ежемесячно. Три года назад семья переехала из каморки на первый этаж того же дома: она арендует три крохотных комнаты по 5–6 тысяч рублей в месяц каждую, а в подвальную комнату заехала старшая дочь со своим мужем.
В 2020 со своей проблемой вдова обратилась на прямую линию президента. Жалобу спустили в мэрию.
— Жилые помещения по договору социального найма предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещения в порядке очередности, исходя из времени принятия на учет. Вне очереди могут получить те, жилье которых признано аварийным или непригодным для проживания, а также гражданам, имеющим тяжелые формы хронически заболеваний. Многодетные семьи не имеют права на внеочередное предоставление жилья. Вы в указанном учете не состоите: у мэрии Новосибирска отсутствуют основания для предоставления вам жилого помещения по договору социального найма, — так ответил вдове в 2021 году вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев, предложив ей для решения вопроса устроиться на работу в государственное или муниципальное предприятие.
Должность на государственной службе Мария так и не получила: она по-прежнему продает ягоды и грибы на Центральном рынке, а вне сезона она вяжет и продает вещи.
Рюкзак и джинсы, но без жилья
В мэрии Новосибирска заявили НГС, что Мария Баженова «с заявлением о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма не обращалась», поэтому на нем и не состоит.
— Семья Баженовой состояла на социальном обслуживании в отделении социальной помощи семье и детям филиала «КЦСОН Октябрьского района» МБУ «ГКЦСОН». Получала помощь в рамках действующего законодательства. Баженовой была оказана благотворительная помощь от благотворительного фонда «Рука помощи» в виде рюкзака и канцелярских принадлежностей первоклассника для несовершеннолетнего ребенка; натуральная помощь в виде продуктов питания; натуральная помощь в виде одежды «Глория джинс»; натуральная помощь в виде новогодних подарков. С 2016 года по 2020 год Баженовой регулярно оказывалось содействие в прохождении оздоровления несовершеннолетних детей, — отметили в мэрии.
В середине 2023 года семью сняли с социального обслуживания «в связи с окончанием срока действия индивидуальной программы». Повторно Мария за этим уже не обращалась.
— Со стороны администрации Октябрьского района не поступало предупреждение в адрес Баженовой, «что детей у нее изымут, пока она не приобретет соответствующее требованиям для проживания малолетних жилье», — подчеркнули в мэрии Новосибирска.
Еще в 2004 году, разрешая спор по поводу полуподвальной каморки между мэрией и Марией, суд запретил администрации заново подавать иск о признании семьи «не приобрётшей право на жилую площадь» и выселении (определение суда есть в распоряжении НГС). При этом вдова уверяет, что такие попытки чиновники не прекращали, и показывает одно из уведомлений, полученное в 2018 году.
— Вам и членам вашей семьи необходимо освободить самоуправно занятое помещение по адресу ул. Большевитская, 22, кв.1А, комната 1. В случае непринятия мер по освобождению указанного помещения в течении двух недель, администрация незамедлительно будет принимать все законные способы для защиты муниципальной собственности, — угрожали вдове в документе.
Мария Баженова говорит, что такие уведомления она получает ежегодно.
Почти утерянная возможность
По просьбе НГС юрист из ПЦ «Алмаз» Захар Глушков изучил переписку Баженовой с чиновниками.
— С одной стороны, семья Баженовой соответствует всем необходимым критериям для включения в очередь нуждающихся в предоставлении жилого помещения. С другой стороны, можно отметить некорректность поданных ей обращений, — комментирует юрист. — Вместо того чтобы просить о включении в очередь, Мария пыталась узаконить свое проживание в полуподвальной комнате. То есть долгие годы были потрачены впустую, хотя семья могла бы давно быть включена в очередь нуждающихся. Скоро одному из трех несовершеннолетних детей Баженовой исполнится 18, и такая возможность может быть просто утеряна. Не откладывая, нужно обратиться с заявлением о признании семьи малоимущей для последующего включения в очередь.
При этом Захар Глушков поставил под сомнение серьезность намерений мэрии по выселению многодетной семьи из полуподвальной каморки.
— Осмелюсь предположить, что эти уведомления о необходимости освободить занимаемое помещение подаются просто для галочки в рамках исполнения должностных инструкций без задачи реально прийти и выгнать семью из квартиры. Обыкновенная бюрокрактия. Отмечу, что формальный подход в этой ситуации сложно не заметить: по-хорошему вдове должны были понятным языком объяснить, какие документы и куда подавать. Если бы к ней отнеслись человечней, такой запущенной ситуации не получилось бы, — добавил он.
При этом включение семьи в список нуждающихся в жилом помещении не гарантирует получения желанных квадратов в ближайшее время. На ожидание могут уйти годы. Ранее мы разобрались в том, сколько квартир выдали в аренду или собственность льготникам в Новосибирской области за последние пять лет.
Редакция НГС просит считать эту публикацию официальным обращением в прокуратуру с целью проведения проверки возможного нарушения прав Марии Баженовой и ее несовершеннолетних детей.