Фоторепортаж с улицы Писарева, которая два месяца была перекрыта. Что там сейчас?

Автомобилистам тоже досталось: весь поток, который забирала на себя улица Писарева, пошел по Красному проспекту. Не было ни дня, чтобы вечером в сторону площади Калинина от Гагаринской не стояла бы красная или бордовая пробка. В направлении центра пробка появилась на участке от Писарева до Достоевского, поскольку желающих уйти налево с Красного проспекта было много, они выстраивались на светофоре на Достоевского, блокируя левую и среднюю полосы.

Заказчик ремонта — МУП «Энергия». Предприятие принадлежит мэрии Новосибирска и обслуживает тепловые сети. Контракт стоимостью 87 миллионов рублей получила новосибирская компания ООО СК «Стройэнергоресурс» (выручка за прошлый год 284,5 миллиона, чистая прибыль — 7,2 миллиона). В задачи подрядчика входили перекладка магистральных трубопроводов и реконструкция (бетонирование) тепловых колодцев. Срок поставили до 30 ноября.

Почему же так долго улица оставалась перекрытой? Как объяснили в МУП «Энергия», это связано с технологией работ — большими объемами бетонирования и временем на твердение бетона.