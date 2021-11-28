Фоторепортаж с улицы Писарева, которая два месяца была перекрыта. Что там сейчас?

27 ноября в Новосибирске запустили движение по участку улицы Писарева, примыкающему к Красному проспекту. Дорога была закрыта более 2 месяцев из-за ремонта тепловых сетей, по этой причине Красный проспект постоянно стоял в пробках в обе стороны, поскольку Писарева — магистральная улица, которая берет на себя значительный поток транспорта. Почему так вышло — рассказывает Дмитрий Косенко.
Задумали наши власти отремонтировать теплотрассу на Писарева, но сделали это не летом, когда машин меньше, а осенью, когда транспортные потоки усиливаются. Раскопали улицу под конец сентября и начали работы. Разумеется, движение было перекрыто, отменился троллейбус 13, на отсутствие которого массово жаловались жители Плехановского жилмассива.
Автомобилистам тоже досталось: весь поток, который забирала на себя улица Писарева, пошел по Красному проспекту. Не было ни дня, чтобы вечером в сторону площади Калинина от Гагаринской не стояла бы красная или бордовая пробка. В направлении центра пробка появилась на участке от Писарева до Достоевского, поскольку желающих уйти налево с Красного проспекта было много, они выстраивались на светофоре на Достоевского, блокируя левую и среднюю полосы.
Заказчик ремонта — МУП «Энергия». Предприятие принадлежит мэрии Новосибирска и обслуживает тепловые сети. Контракт стоимостью 87 миллионов рублей получила новосибирская компания ООО СК «Стройэнергоресурс» (выручка за прошлый год 284,5 миллиона, чистая прибыль — 7,2 миллиона). В задачи подрядчика входили перекладка магистральных трубопроводов и реконструкция (бетонирование) тепловых колодцев. Срок поставили до 30 ноября.
Почему же так долго улица оставалась перекрытой? Как объяснили в МУП «Энергия», это связано с технологией работ — большими объемами бетонирования и временем на твердение бетона.
— Объект технический сложный, для монтажа камер эксперты настояли на том, чтобы использовались не сборные железобетонные конструкции, а монолитные. Набор прочности бетона и послужил причиной, что это затянулось по времени. Происходит демонтаж старой камеры, потом заливается основание, пока бетон застывает, потом монтируется железобетонная обвязка, потом опять же опалубка заливается — это время. По нормативу каждый этап длится 10 дней для набора прочности. Никаких срывов графика производства работ не было, с незначительным, но опережением объект сдан, — говорит директор МУП «Энергия» Сергей Квашнев.
За 5 дней до открытия дороги тут уже было всё закопано, но шли работы на поверхности. Бригада строителей бетонировала участок, примыкающий к Красному проспекту.
Чуть выше на небольшом участке дороги были отсыпаны щебень и песок, рабочие готовились к асфальтированию.
Что же вышло в итоге? Да, дорога открыта, и это хорошо. Но дорога вся кривая — и это плохо. Там, где бетонировали, сплошные неровности, дефекты дорожного полотна плюс ледяной кочкарник.
Там, где были гравий и песок, вообще какие-то провалы, машины вынуждены сбрасывать скорость до нуля.
В ближайшее время улица нуждается в капитальной очистке от снега и ледяного кочкарника. А в следующем строительном сезоне тут однозначно нужен капитальный ремонт.
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