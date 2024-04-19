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Еще один мост отремонтируют в Новосибирске

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Дороги и транспорт Еще один мост планируют отремонтировать в Новосибирске — он соединяет Первомайку и село Новолуговое

Еще один мост планируют отремонтировать в Новосибирске — он соединяет Первомайку и село Новолуговое

На разработку проектной документации выделили чуть больше 12,5 миллиона

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Ремот продлится до 2026 года

В Новосибирске в 2025 году планируют начать ремонтировать мост через реку Иня, который соединяет Первомайский район и село Новолуговое. Гормост объявил конкурс на проект капремонта моста.

По данным сайта госзакупок, на разработку проектной документации ремонта моста по улице Эйхе предусмотренно 12 668 815 рублей. Деньги выделены из бюджета города.

— В 2023 году мост обследовали и его техническое состояние было признано неудовлетворительным. Из-за повреждений правого тротуара, ограждений безопасности и состояния асфальтобетонного покрытия мостового перехода оценивается как непригодное к нормальной эксплуатации, — пояснили в Гормост.

Ремонт моста планируют завершить в 2026 году.

Ранее в Новосибирске рабочие приступили к поддерживающему ремонту Димитровского моста. Подрядчик за неделю планирует заменить 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

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