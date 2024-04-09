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На водителей посыпались штрафы после измения схемы

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Дороги и транспорт эксклюзив «На водителей посыпались штрафы»: на Родниках решили изменить движение на перекрестке с улицей Тюленина — новая схема

«На водителей посыпались штрафы»: на Родниках решили изменить движение на перекрестке с улицей Тюленина — новая схема

Решение вызвало вопросы у экспертов

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На Родниках с каждым годом движение транспорта становится всё интенсивнее

В Новосибирске поменяют схему движения автомобилей на перекрестке улиц Гребенщикова и Тюленина на Родниках. Об этом корреспонденту НГС сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Сейчас водители, которые едут со стороны улицы Краузе по улице Гребенщикова на перекрестке с Тюленина могут выбрать следующие варианты. Проехать по крайней левой и средней полосе можно только налево, а прямо и направо только по крайней правой.

— Автомобилисты поворачивают направо и пропускают пешеходов, а те, кому прямо не готовы ждать. Со средней полосы, вне зависимости от того, какие там стрелки нарисованы, транспорт двигался прямо. С тех пор как там появился комплекс фотовидеофиксации, за такое нарушение на водителей посыпались штрафы. Это вызвало волнение среди водителей, — объяснил Вячеслав Ашурков.

Рабочая группа по организации дорожного движения приняла решение разрешить движение по средней полосе не только налево, но и прямо по улице Гребенщикова в сторону гипермаркета Лента.

— Наверное, это своего рода эксперимент, потому что есть и плюсы и минусы такого решения. Люди могут начать перестраиваться и создавать помехи, — предупредил автоэксперт. — Но будем всё это оценивать позже.

Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой сообщить, когда будет внедрена новая схема движения. Также редакция обратилась за комментарием в ЦОДД, чтобы выяснить объем выписанных штрафов.

Вчера стало известно, что на Фадеева изменят режим работы светофора, чтобы водители не объезжали пробку по частному сектору.

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Родники Улица Гребенщикова Улица Тюленина Штраф
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