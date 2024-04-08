«Зеленый свет будет гореть секунд 11–13»: на Фадеева изменят режим работы светофора, чтобы водители не объезжали пробку

В Новосибирске на перекрестке улицы Фадеева и Рекордного переулка на Родниках изменят режим работы светофора. Об этом корреспонденту НГС сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
В часы пик на Фадеева возникает пробка и, чтобы в ней не стоять, водители устраивают трассу в частном секторе, а затем выезжают на Рекордный переулок.
— И получается, во-первых, они в частном секторе создают проблемы, постоянно по нему ездят. А во-вторых, когда появляются на этом перекрестке большим количеством, то создают тоже там напряженность, хоть водителям и разрешено поворачивать только направо в сторону улицы Георгия Колонды, — отметил эксперт.
Рабочая группа по организации дорожного движения приняла решение сократить до минимума зеленую фазу светофора, который пропускает поток с Рекордного переулка.
— Зеленый свет будет секунд 11–13, столько по длительности, чтобы успели перейти пешеходы (параллельно Рекордному переулку. — Прим. ред.). Там дорога неширокая, такого времени хватит. Это уменьшит трафик. Водителям будет невыгодно объезжать пробку через частный сектор и очень долго стоять на этом светофоре. При этом по улицам Фадеева и Окружной машины смогут проезжать быстрее, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.
Сегодня стало известно, что было принято решение об изменении схемы движения машин по улице Зыряновской.