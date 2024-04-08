НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

южн.

 754мм 53%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

Новосибирцев ждут морозы до -12 градусов

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Увольняют из-за флирта
Кандидаты в шорт-лист премии
Скупают жильё на Бали
Репортаж с «Гастрокорта»
Самый дорогой безвиз
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Дороги и транспорт эксклюзив «Зеленый свет будет гореть секунд 11–13»: на Фадеева изменят режим работы светофора, чтобы водители не объезжали пробку

«Зеленый свет будет гореть секунд 11–13»: на Фадеева изменят режим работы светофора, чтобы водители не объезжали пробку

После нововведения ехать по частному сектору будет невыгодно

1 185
19 комментариев
По улице Фадеева идет большой трафик машин из-за новых высоток и расширяющихся Родников

В Новосибирске на перекрестке улицы Фадеева и Рекордного переулка на Родниках изменят режим работы светофора. Об этом корреспонденту НГС сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

В часы пик на Фадеева возникает пробка и, чтобы в ней не стоять, водители устраивают трассу в частном секторе, а затем выезжают на Рекордный переулок.

— И получается, во-первых, они в частном секторе создают проблемы, постоянно по нему ездят. А во-вторых, когда появляются на этом перекрестке большим количеством, то создают тоже там напряженность, хоть водителям и разрешено поворачивать только направо в сторону улицы Георгия Колонды, — отметил эксперт.

Рабочая группа по организации дорожного движения приняла решение сократить до минимума зеленую фазу светофора, который пропускает поток с Рекордного переулка.

— Зеленый свет будет секунд 11–13, столько по длительности, чтобы успели перейти пешеходы (параллельно Рекордному переулку. — Прим. ред.). Там дорога неширокая, такого времени хватит. Это уменьшит трафик. Водителям будет невыгодно объезжать пробку через частный сектор и очень долго стоять на этом светофоре. При этом по улицам Фадеева и Окружной машины смогут проезжать быстрее, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.

Сейчас водители объезжают пробку на Фадеева по частному сектору и выезжают на Рекордный переулок

Сегодня стало известно, что было принято решение об изменении схемы движения машин по улице Зыряновской.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Фадеева Перекресток Новосибирск Светофор
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Галина,  29

Геннадий,  28

Olga,  41

Olga,  33

Maksimus,  37

Анна,  36

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление