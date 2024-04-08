На перекрестке Зыряновской и Восхода изменят схему движения — показываем на карте

На Октябрьском мосту круглосуточные пробки начали собираться сразу после начала ремонтных работ в марте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске приняли решение об изменении схемы движения машин по улице Зыряновской. Об этом корреспонденту НГС сообщил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).



Рабочая группа по организации дорожного движения приняла решение запретить движение прямо по улице Зыряновской со стороны Гурьевской после перекрестка с улицей Восход.

— Октябрьский мост сейчас в ремонте, и нужно понимать, что текущее сужение — это только начало. Скоро перекрытий будет больше, поэтому пробки усугубятся, — объяснил Вячеслав Ашурков. — Утром и вечером некоторые умельцы, когда едут с моста в сторону правого берега, поворачивают направо на Зыряновскую, проезжают чуть по ней в сторону Гурьевской, разворачиваются и едут в обратную сторону.

Так, по словам эксперта, проезжая прямо по улице Зыряновской через перекресток с улицей Восход, водители объезжают пробки и сразу попадают на улицы Сакко и Ванцетти и Серебренниковскую.

Теперь проехать прямо водители не смогут Источник: Юрий Орлов











В приоритет, как утверждает эксперт, сейчас ставится Октябрьский мост.

— Временные ограничения связаны с тем, что те, кто хотят проехать перекресток на Восходе по Зыряновской прямо, создают пробку. Они упираются в тех, кто не успел проехать по улице Восход, и запирают наглухо перекресток — так блокируется движение по мосту на левый берег, — добавил Вячеслав Ашурков.

После введения запрета на перекрестке с улицей Восход водители, которые едут со стороны Гурьевской по Зыряновской, смогут только повернуть налево на мост или направо на улицу Восход.

При этом улицу Зыряновскую после перекрестка не будут делать односторонней. Те, кто едут по улице Восход в сторону моста, смогут повернуть направо.

Будет введено и еще одно дополнительное ограничение: на улице Гурьевской при повороте на улицу Зыряновскую в сторону Октябрьского моста установят знак «Запрет движения грузового транспорта».

Корреспондент НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, когда именно изменения вступят в силу.

В конце февраля стало известно, что в Новосибирске в центре города участок улицы Советской с односторонним движением сделают двусторонним.

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