На улице Советской сделают двустороннее движение и уберут часть парковок — публикуем карту

В Новосибирске в центре города участок улицы Советской с односторонним движением сделают двусторонней. Об этом корреспонденту НГС сообщил автоэксперт Вячеслав Ашурков.
— На улице Советской участок от улицы Фрунзе до Вокзальной магистрали сделают двусторонним с частичной ликвидацией парковок. Решение рабочей группы по организации дорожного движения уже принято. Предполагаю, что в конце весны эти изменения уже должны ввести, — объяснил корреспонденту НГС Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
Сейчас на этом участке улица Советская односторонняя. Двигаться можно только от Вокзальной магистрали в сторону Фрунзе.
НГС также отправил запрос в мэрию по ситуации.
Вчера странные дорожные знаки появились на улице Октябрьской в Новосибирске: на участке, где с 17 февраля решили ввести одностороннее движение. Вместо стандартных знаков водители увидели нарисованные на белом фоне указатели.