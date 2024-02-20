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На улице Советской сделают двустороннее движение и уберут часть парковок — публикуем карту

Изменения ожидаются этой весной

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Сейчас по Советской можно двигаться можно только от Вокзальной магистрали в сторону Фрунзе

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В Новосибирске в центре города участок улицы Советской с односторонним движением сделают двусторонней. Об этом корреспонденту НГС сообщил автоэксперт Вячеслав Ашурков.

— На улице Советской участок от улицы Фрунзе до Вокзальной магистрали сделают двусторонним с частичной ликвидацией парковок. Решение рабочей группы по организации дорожного движения уже принято. Предполагаю, что в конце весны эти изменения уже должны ввести, — объяснил корреспонденту НГС Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Сейчас на этом участке улица Советская односторонняя. Двигаться можно только от Вокзальной магистрали в сторону Фрунзе.

НГС также отправил запрос в мэрию по ситуации.

Вчера странные дорожные знаки появились на улице Октябрьской в Новосибирске: на участке, где с 17 февраля решили ввести одностороннее движение. Вместо стандартных знаков водители увидели нарисованные на белом фоне указатели.

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Вокзальная магистральСоветскаяДвустороннее движениеПарковка
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