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Ручкой кто-то нарисовал: новосибирцев смутили странные знаки на улицах, где ввели одностороннее движение — фото

Разбираемся с экспертом, нужно ли им следовать

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Одностороннее движение решено было ввести с 17 февраля, но знаки пока такие

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Странные дорожные знаки появились на улице Октябрьской в Новосибирске: на участке, где с 17 февраля решили ввести одностороннее движение. Вместо стандартных знаков водители увидели нарисованные на белом фоне указатели.

— Знаки завешены, и на них не нужно обращать внимание. Полагаю, что город таким образом готовится к изменению организации дорожного движения на участках по ул. Коммунистической и Октябрьской. Это просто подписи для людей, которые эти знаки устанавливали, чтобы ничего не перепутали. Водители не обязаны руководствоваться ими, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Знаки пока в упаковке

Знаки пока в упаковке

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При этом в пресс-службе мэрии сообщили, что одностороннее движение ввели с 17 февраля по улице Октябрьской на участке от Красного проспекта до улицы Советской и по улице Коммунистической от улицы Советской до Красного проспекта.

Решение об изменениях приняли на заседании рабочей группы по дорожному движению, специалисты посчитали, что новая схема нужна для эффективности и безопасности.

Здесь должен быть знак 3.1 «Въезд запрещен»

Здесь должен быть знак 3.1 «Въезд запрещен»

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— Я думаю, что это логически выверенное решение. От Красного проспекта до Серебренниковской улица Коммунистическая имеет одностороннее движение. И сейчас присоединится участок от Советской. То же самое с улицей Октябрьской, — отметил эксперт.

Водители пока игнорируют новшества. И правильно делают

Водители пока игнорируют новшества. И правильно делают

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Автомобилисты должны руководствоваться знаками, которые выглядят, как установлено законом

Автомобилисты должны руководствоваться знаками, которые выглядят, как установлено законом

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НГС опубликовал карту со всеми камерами, которые штрафуют за непристегнутый ремень. Кроме того, появился комплекс, который штрафует за телефон в руках автомобилиста.

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