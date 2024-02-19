Ручкой кто-то нарисовал: новосибирцев смутили странные знаки на улицах, где ввели одностороннее движение — фото

Странные дорожные знаки появились на улице Октябрьской в Новосибирске: на участке, где с 17 февраля решили ввести одностороннее движение. Вместо стандартных знаков водители увидели нарисованные на белом фоне указатели.
— Знаки завешены, и на них не нужно обращать внимание. Полагаю, что город таким образом готовится к изменению организации дорожного движения на участках по ул. Коммунистической и Октябрьской. Это просто подписи для людей, которые эти знаки устанавливали, чтобы ничего не перепутали. Водители не обязаны руководствоваться ими, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
При этом в пресс-службе мэрии сообщили, что одностороннее движение ввели с 17 февраля по улице Октябрьской на участке от Красного проспекта до улицы Советской и по улице Коммунистической от улицы Советской до Красного проспекта.
Решение об изменениях приняли на заседании рабочей группы по дорожному движению, специалисты посчитали, что новая схема нужна для эффективности и безопасности.
— Я думаю, что это логически выверенное решение. От Красного проспекта до Серебренниковской улица Коммунистическая имеет одностороннее движение. И сейчас присоединится участок от Советской. То же самое с улицей Октябрьской, — отметил эксперт.
НГС опубликовал карту со всеми камерами, которые штрафуют за непристегнутый ремень. Кроме того, появился комплекс, который штрафует за телефон в руках автомобилиста.